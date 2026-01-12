Sesc RJ oferece 900 vagas em cursos de inglês e espanhol

O Sesc RJ abre 900 vagas em cursos de inglês e espanhol, as inscrições iniciam nesta quarta-feira (14) e as vagas serão ofertadas em 10 unidades do estado. O prazo das inscrições vão até o dia 30 de janeiro, por meio do site https://programas.sescrio.org.br.

As aulas iniciam no início de fevereiro, tendo as turmas disponíveis nas unidades do Sesc em Barra Mansa, Duque de Caxias, Madureira I, Madureira II – Shopping dos Peixinhos, Niterói, Nova Friburgo, Ramos, São Gonçalo, São João de Meriti e Tijuca.

Estudantes a partir de 15 anos poderão se inscrever, os documentos necessários são: RG e CPF do candidato; RG e CPF do responsável legal, quando o candidato for menor de idade; comprovante de residência e de escolaridade. As mensalidades variam de R$ 98 a R$ 247 de acordo com o perfil do usuário.

Já o resultado das inscrições será divulgado no dia 5 de fevereiro no site do Sesc RJ. Caso os candidatos desejem iniciar os cursos em turmas acima do nível básico do idioma (A1), poderão participar de uma etapa de nivelamento. Esses testes vão acontecer do dia 21 a 31 de janeiro. As aulas estão previstas para iniciar no dia 9 de fevereiro.

SERVIÇO

Curso de Imersão em Língua Inglesa e Espanhola – Sesc RJ

Inscrições: 14 a 31/01/2026, pelo site https://programas.sescrio.org.br

Teste de nivelamento: 21/01 a 31/01/2026

Resultado: 05/02/2026

Início das aulas: 09/02/2026

Unidades com vagas:

- Sesc Barra Mansa

- Sesc Duque de Caxias

- Sesc Madureira I

- Sesc Madureira II - Shopping dos Peixinhos

- Sesc Niterói

- Sesc Nova Friburgo

- Sesc Ramos

- Sesc São Gonçalo

- Sesc São João de Meriti

- Sesc Tijuca

Mensalidades

Turmas virtuais: R$ 98 (credencial plena Sesc), R$ 126 (convênio) e R$ 140 (público geral).

Turmas presenciais: R$ 173 (credencial plena Sesc), R$ 222 (convênio) e R$ 247 (público geral).