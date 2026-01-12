Museus oferecem programações especiais durante o período de férias escolares
Rio e região metropolitana oferecem diversas opções gratuitas voltadas ao público infantil
Janeiro inicia com as férias escolares e, período em que os pais buscam atividades para manter as crianças entretidas. No Rio de Janeiro, o calor intenso típico desta época do ano também influencia na escolha das atividades, fazendo com que muitas famílias priorizem programações em locais fechados e climatizados. Pensando nisso, a cidade e a região metropolitana oferecem diversas opções gratuitas voltadas ao público infantil.
Uma das alternativas é o Museu Ciência e Vida, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que preparou uma agenda especial para as férias. A programação acontece entre os dias 13 e 24 de janeiro e inclui exposições, sessões no planetário, oficinas, jogos educativos e contação de histórias.
As atividades são voltadas para crianças de diferentes faixas etárias. Administrado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o museu promove ações interativas em duas sessões diárias, às 13h e 15h (com exceção do dia 24), com limite de até 30 participantes por atividade.
Outra opção é o Museu do Corpo de Bombeiros, que oferece visitas gratuitas, tanto livres quanto guiadas. O espaço apresenta a história e a rotina dos bombeiros no Rio de Janeiro, permitindo que o público conheça equipamentos, entre nas viaturas e acompanhe demonstrações que ajudam a entender o dia a dia da corporação. Um dos momentos mais esperados pelas crianças é o tradicional banho de mangueira, ideal para aliviar o calor.
Serviços
- Museu Ciência e Vida
Endereço: Rua Ailton da Costa, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias - RJ.
Exposições (Geral): Terça a Sábado, das 9h às 17h
Planetário: Agendamento para grupos às 10h15 e 14h40, e uma sessão aberta às terças às 12h30 (com senhas a partir das 12h).
- Museu Histórico do Corpo de Bombeiros
Endereço: Praça da República, 45 - Centro, Rio de Janeiro/RJ.
Visita Livre (sem agendamento): Terça a Sábado, das 9h às 16h (ou 17h).
Visitas Guiadas (com agendamento prévio): Terças, quartas e quintas, em horários específicos (ex: 9h30-11h20 e 13h30-15h20), com agendamento pelo e-mail chcultural@cbmerj.rj.gov.br.