Museus oferecem programações especiais durante o período de férias escolares

O calor intenso típico desta época do ano também influencia na escolha das atividades - Foto: Divulgação/Wilson Dias/Agência Brasil

O calor intenso típico desta época do ano também influencia na escolha das atividades - Foto: Divulgação/Wilson Dias/Agência Brasil

Janeiro inicia com as férias escolares e, período em que os pais buscam atividades para manter as crianças entretidas. No Rio de Janeiro, o calor intenso típico desta época do ano também influencia na escolha das atividades, fazendo com que muitas famílias priorizem programações em locais fechados e climatizados. Pensando nisso, a cidade e a região metropolitana oferecem diversas opções gratuitas voltadas ao público infantil.

Uma das alternativas é o Museu Ciência e Vida, localizado em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, que preparou uma agenda especial para as férias. A programação acontece entre os dias 13 e 24 de janeiro e inclui exposições, sessões no planetário, oficinas, jogos educativos e contação de histórias.

As atividades são voltadas para crianças de diferentes faixas etárias. Administrado pela Fundação Cecierj, vinculada à Secretaria de Estado de Ciência, Tecnologia e Inovação, o museu promove ações interativas em duas sessões diárias, às 13h e 15h (com exceção do dia 24), com limite de até 30 participantes por atividade.

Leia também:

Programa de Voluntariado 2026 da Casa Ronald RJ está com inscrições abertas

Prefeitura de Arraial do Cabo abre concurso público com 73 vagas e salários de até R$ 9,4 mil



Outra opção é o Museu do Corpo de Bombeiros, que oferece visitas gratuitas, tanto livres quanto guiadas. O espaço apresenta a história e a rotina dos bombeiros no Rio de Janeiro, permitindo que o público conheça equipamentos, entre nas viaturas e acompanhe demonstrações que ajudam a entender o dia a dia da corporação. Um dos momentos mais esperados pelas crianças é o tradicional banho de mangueira, ideal para aliviar o calor.

Serviços

- Museu Ciência e Vida



Endereço: Rua Ailton da Costa, s/nº, Jardim Vinte e Cinco de Agosto, Duque de Caxias - RJ.

Exposições (Geral): Terça a Sábado, das 9h às 17h

Planetário: Agendamento para grupos às 10h15 e 14h40, e uma sessão aberta às terças às 12h30 (com senhas a partir das 12h).

- Museu Histórico do Corpo de Bombeiros

Endereço: Praça da República, 45 - Centro, Rio de Janeiro/RJ.

Visita Livre (sem agendamento): Terça a Sábado, das 9h às 16h (ou 17h).

Visitas Guiadas (com agendamento prévio): Terças, quartas e quintas, em horários específicos (ex: 9h30-11h20 e 13h30-15h20), com agendamento pelo e-mail chcultural@cbmerj.rj.gov.br.