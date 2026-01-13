FAETEC abre mais de 37 mil vagas para cursos gratuitos de qualificação profissional em todo Estado

As vagas são destinadas a pessoas a partir de 14 anos, com níveis de escolaridade que variam de acordo com o curso escolhido, tendo duração de 20 semanas - Foto: Divulgação

As vagas são destinadas a pessoas a partir de 14 anos, com níveis de escolaridade que variam de acordo com o curso escolhido, tendo duração de 20 semanas - Foto: Divulgação

A Fundação de Apoio à Escola Técnica (Faetec) está com 37.573 vagas abertas para os cursos gratuitos de Formação Inicial e Continuada, na forma presencial, disponíveis em unidades de todo o Estado do Rio de Janeiro. As inscrições começam nesta segunda-feira (12/1), e seguem até o dia 25/01, às 23h59. As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site oficial da instituição (www.faetec.rj.gov.br), que é vinculada à Secretaria de Ciência, Tecnologia e Inovação.

As vagas são destinadas a pessoas a partir de 14 anos, com níveis de escolaridade que variam de acordo com o curso escolhido, tendo duração de 20 semanas. Há oportunidades em diversas áreas, como Administração, Informática, Beleza, Artes Cênicas, Música, Idiomas, Gastronomia, Mecânica, Eletrônica e Robótica.

O candidato poderá selecionar até quatro cursos e deve incluir todas as opções em uma mesma inscrição, mas prestem muita atenção, pois finalizada a inscrição, não será possível realizar alterações ou incluir uma outra opção de curso.

Leia também

➣Incêndio atinge escolas de artes de Niterói

➣ PM liberta quatro reféns após confronto no centro de Niterói

O secretário de Ciência, Tecnologia e Inovação, Anderson Moraes, ressalta a importância da Faetec disponibilizar milhares de vagas de cursos que vão capacitar novos profissionais: “É uma excelente oportunidade para quem deseja se qualificar, ampliar conhecimento em sua área de atuação ou aprender um novo ofício”, afirma o secretário.

O presidente da Faetec, Alexandre Valle, destaca a variedade de áreas que os cursos oferecidos abrangem: “Atualmente é imprescindível que as formações profissionais estejam em sintonia com as exigências do mercado de trabalho e com as demandas específicas de cada região do Estado. Isso faz a diferença e amplia as chances de empregabilidade”, afirma Valle.

O processo seletivo acontece por meio de sorteio eletrônico e será realizado no dia 26/01, com divulgação do resultado no site da Faetec. Os candidatos sorteados deverão realizar a matrícula entre os dias 27/01 e 2/02, levando documentação original à unidade em que farão o curso. O início das aulas está previsto para 9/02.

Todas as informações referentes ao processo seletivo, como documentação, prazos, unidades e relação de cursos, podem ser encontradas no edital, disponível no site da Faetec.