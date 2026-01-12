PM liberta quatro reféns após confronto no centro de Niterói

A Polícia Militar libertou quatro moradores de Niterói que eram mantidos reféns no centro da cidade na tarde do último domingo (11). A ocorrência começou após um telefonema ao Disque Denúncia, que revelou que criminosos ligados ao tráfico estavam mantendo moradores em cárcere privado para se esconder de traficantes de uma facção rival.

A operação da Polícia Militar no Morro do Estado terminou em intenso tiroteio, libertação de reféns, três criminosos presos e outros mortos, entre eles Devid de Oliveira Moreira, de 37 anos, conhecido como “TC”, que era apontado como chefe do tráfico do Morro do Estado e integrante da facção TCP (Terceiro Comando Puro). Ele estava foragido e tinha extensa ficha criminal.





Segundo a PM, equipes do 12º Batalhão foram recebidas a tiros por traficantes da facção Terceiro Comando Puro. Em depoimento, ainda de acordo com a polícia, os criminosos admitiram que invadiram que fizeram os moradores reféns porque estavam sendo perseguidos por traficantes da facção Comando Vermelho, rival do TCP. O local teria sido usado como esconderijo para evitar ataques.

Na ação os policiais também apreenderam 1 fuzil, 3 pistolas, 1 granada, 6 carregadores de fuzil, 1 colete balístico, 1 par de coturnos, 7 rádios transmissores, além de grande quantidade de drogas. Os reféns foram resgatados sem ferimentos e os presos foram conduzidos à 76ª DP (Niterói). Eles irão responder por sequestro, tráfico de drogas e porte ilegal de arma de uso restrito.