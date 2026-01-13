Incêndio atinge escolas de artes de Niterói

As chamas se concentraram principalmente no telhado, onde estavam instaladas placas de energia solar - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

As chamas se concentraram principalmente no telhado, onde estavam instaladas placas de energia solar - Foto: Reprodução/ Redes Sociais

Um incêndio atingiu, na manhã desta terça-feira (13), um imóvel no bairro Vital Brazil, em Niterói. No local funciona o Clube Livre de Arte e Cultura, espaço voltado a cursos e atividades artísticas.

As chamas se concentraram no telhado, onde estavam instaladas placas de energia solar. Não houve feridos.

O Corpo de Bombeiros foi acionado por volta das 7h10 e atua na fase de rescaldo. As causas do incêndio ainda serão investigadas.

Segundo informações iniciais, não havia pessoas no imóvel no momento do incidente, em razão do horário de funcionamento e do período de recesso. Embora uma colônia de férias tenha começado na segunda-feira (12), as atividades estavam previstas apenas para o período da tarde.