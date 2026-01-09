Programa de Voluntariado 2026 da Casa Ronald RJ está com inscrições abertas

A Casa Ronald RJ está com inscrições abertas para o Programa de Voluntariado 2026. Com atuação há 31 anos como casa de apoio a hospitais públicos do Rio de Janeiro, a instituição conta atualmente com cerca de 350 voluntários ativos e busca a adesão de mais pessoas para garantir a manutenção e a ampliação de suas atividades de acolhimento gratuito e humanizado a crianças e adolescentes em tratamento contra o câncer, bem como a seus familiares.

Os voluntários são parte essencial da rotina da Casa Ronald RJ e atuam em diferentes frentes, como recepção e acolhimento das famílias, apoio na cozinha, organização de eventos, oficinas recreativas e transporte dos hóspedes até os hospitais. O trabalho voluntário contribui diretamente para a criação de vínculos afetivos e para a oferta de um ambiente seguro e acolhedor durante o tratamento oncológico.

Um dos exemplos dessa dedicação é Maiko Arpino, conhecido como Tio Maiko, voluntário da Casa há 29 anos. Administrador de empresas, hoje com 60 anos, ele dedica um dia da semana às atividades da instituição desde o início de sua história. “Eu atuava em uma organização que doava alimentos para outras causas e foi assim que conheci a Casa Ronald, que estava começando. Vim trazer cerca de 300 quilos de alimentos e me encantei. Foi amor à primeira vista pela recepção carinhosa que recebi das crianças”, relembra.

Um dos exemplos dessa dedicação é Maiko Arpino, conhecido como Tio Maiko, voluntário da Casa há 29 anos | Foto: Divulgação

Para participar do Programa de Voluntariado 2026, é necessário ter mais de 18 anos, identificar-se com a missão da instituição e ter disponibilidade mínima de três horas semanais, em horário fixo. A Casa reforça que não oferece ajuda de custo para transporte ou alimentação, mantém neutralidade religiosa e não permite a realização de atividades de cunho religioso, assistência médica ou aconselhamento de saúde, mesmo por profissionais da área. Em casos de histórico pessoal de câncer ou de familiares com a doença, é necessário que tenha transcorrido ao menos um ano desde a fase de controle ou do falecimento.

As vagas são para atuação presencial na sede da Casa Ronald RJ, localizada na Rua Pedro Guedes, nº 44, no Maracanã. Os horários com maior demanda incluem períodos durante a semana e aos sábados, especialmente no Programa de Hospedagem. Atualmente, a Casa Ronald RJ tem capacidade para hospedar mais de 60 famílias simultaneamente e oferece, além da hospedagem, alimentação, transporte aos hospitais, assistência social e programas de Atenção Integral.

“Aqui, o voluntariado vai muito além do apoio operacional. Ele representa presença, escuta e acolhimento para famílias que estão vivendo um dos momentos mais difíceis de suas vidas. O voluntariado é a base do funcionamento da Casa Ronald RJ”, destaca Carlos Neves, diretor operacional da Casa Ronald RJ.

Os interessados devem visitar a instituição, aberta todos os dias da semana, incluindo sábados, domingos e feriados, das 9h às 19h. Grupos com mais de dez pessoas devem fazer a marcação prévia. Após a visita, o candidato poderá se inscrever no processo seletivo, que inclui entrevistas, treinamento prático e teórico e uma avaliação escrita após três meses de experiência, para a efetivação como voluntário. As entrevistas serão realizadas a partir do dia 15 de janeiro. Outras informações podem ser obtidas pelo WhatsApp (21) 98365-0178 ou pelo telefone (21) 2566-3240, em horário comercial.

Sobre a Casa Ronald RJ

Fundada em outubro de 1994, a Casa Ronald McDonald do Rio de Janeiro é referência em acolhimento e suporte a crianças e adolescentes em tratamento oncológico. A instituição oferece, gratuitamente, hospedagem, alimentação, transporte aos hospitais, educação, assistência social e suporte emocional a pacientes e familiares. É a primeira Casa Ronald da América Latina e a 162ª do mundo. Com capacidade para até 114 pessoas, é também a maior do Brasil. Em mais de três décadas de história, a Casa contabiliza mais de 400 mil hospedagens, 1 milhão de refeições servidas, mais de 40 mil deslocamentos a hospitais, 50 mil bolsas alimentares distribuídas e mais de 5 mil atendimentos sociais.

Serviço

Ação: Inscrição para o Programa de Voluntariado 2026

Data: A partir do dia 15 de janeiro, das 9h às 19h

Contato: 21 2566-3240 ou 21 98365-0178 (Whatsapp)

Endereço: Rua Pedro Guedes, nº 44, no Maracanã