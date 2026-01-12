Prefeitura de Arraial do Cabo abre concurso público com 73 vagas e salários de até R$ 9,4 mil

As provas objetivas estão previstas para os dias 15 e 22 de março - Foto: Divulgação

A Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo (RJ) publicou o Edital nº 02/2025 do concurso público para provimento de cargos efetivos em diferentes áreas, com organização do Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM). Ao todo, são oferecidas 73 vagas, destinadas a candidatos com ensino médio e ensino superior, com salários que variam de R$ 1.557,27 a R$ 9.438,03.

Para o ensino superior, as oportunidades são para os cargos de Arquiteto, Assistente Social, Biólogo, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Posturas, Fiscal de Rendas, Fiscal Sanitário – Médico Veterinário, Inspetor Sanitário, Nutricionista, Psicólogo e Turismólogo. Já para o ensino médio, o concurso contempla os cargos de Agente de Defesa Civil, Auxiliar Administrativo e Educador Social.

As inscrições estarão abertas no período de 7 de janeiro a 9 de fevereiro de 2026, exclusivamente pelo site do IBAM: www.ibam-concursos.org.br. A taxa de inscrição é de R$ 100,00 para os cargos de ensino superior e R$ 80,00 para os cargos de ensino médio. As provas objetivas estão previstas para os dias 15 de março de 2026, para os candidatos aos cargos de ensino superior, e 22 de março de 2026, para os cargos de ensino médio.

A prova objetiva será composta por 40 questões, com distribuição variada conforme o cargo. Para os cargos de Assistente Social, Biólogo, Fiscal Sanitário – Médico Veterinário, Inspetor Sanitário, Nutricionista e Psicólogo, a avaliação contará com 20 questões de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Legislação do Sistema Único de Saúde (SUS).

Para os cargos de Arquiteto, Engenheiro Ambiental, Engenheiro Civil, Engenheiro Elétrico, Fiscal de Meio Ambiente, Fiscal de Posturas, Fiscal de Rendas e Turismólogo, a prova será composta por 20 questões de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Legislação Municipal e suas atualizações.

Já para os cargos de Agente de Defesa Civil, Auxiliar Administrativo e Educador Social, a prova objetiva terá 20 questões de Conhecimentos Específicos, 10 de Língua Portuguesa e 10 de Informática.

Segundo Marcus Alonso, Superintendente da Área de Organização e Gestão do IBAM, o concurso reforça o compromisso com a qualificação da gestão pública municipal. “A realização deste concurso representa um passo importante para o fortalecimento da administração de Arraial do Cabo, ao assegurar a seleção de profissionais qualificados, por meio de um processo técnico, transparente e alinhado às boas práticas da gestão pública”, destaca.

O concurso representa uma importante iniciativa da administração municipal para o fortalecimento do quadro de servidores e a melhoria dos serviços públicos prestados à população de Arraial do Cabo. O edital completo, com todas as informações sobre requisitos, etapas do certame e conteúdo programático, está disponível no site do IBAM.

O Instituto Brasileiro de Administração Municipal (IBAM) é uma instituição sem fins lucrativos, com atuação reconhecida nacionalmente, dedicada ao fortalecimento da gestão pública municipal. Com décadas de experiência, o IBAM oferece apoio técnico a prefeituras e demais entes públicos, atuando na organização de concursos públicos, na capacitação de servidores e no desenvolvimento de soluções voltadas à modernização administrativa, à transparência e à melhoria dos serviços prestados à população.



Detalhes do Concurso:

Total de vagas: 73

Ampla concorrência: 50

Pessoas com Deficiência (PcD): 12

Pessoas Negras ou Indígenas: 11

Salários: de R$ 1.557,27 a R$ 9.438,03

Inscrições:

Período: 07/01/26 a 09/02/26

Site: https://www.ibam-concursos.org.br

Valor de inscrição: R$ 80,00 (Nível Médio) / R$ 100,00 (Nível Superior)

Prova Objetiva:

Nível Superior: 15/03/2026

Nível Médio: 22/03/2026

Requisitos Básicos:

Nacionalidade brasileira ou equivalente

Estar em dia com os direitos políticos, obrigações eleitorais e militares

Ter, no mínimo, 18 anos completos na data da posse

Apresentar, quando se tratar de profissão regulamentada, no ato da posse, o competente registro de inscrição no respectivo órgão fiscalizador