Renovação automática da CNH: Inicia nesta sexta-feira (9) o programa para motoristas responsáveis

As inovações relacionadas a CNH vêm ocorrendo desde o ano passado para tornar o procedimento mais simples e mais econômico para a população brasileira - Foto: Divulgação/Marcello Casal Jr/Agência Brasil

Motoristas brasileiros que ficarem os últimos 12 meses antes de a CNH vencer sem cometer infrações terão a CNH renovada automaticamente. A decisão define que condutores responsáveis no trânsito não precisam realizar exames presenciais, ir ao Detran ou pagar alguma taxa adicional para renovar o documento.

Esse procedimento será totalmente automático e digital e será feito pelo sistema da Senatran (Secretaria Nacional de Trânsito), com a atualização disponível no aplicativo da CNH do Brasil.

A renovação automática só não vale para motoristas que têm o prazo da CNH reduzido por recomendação médica ou para aqueles com 70 anos ou mais. Motoristas com mais de 50 anos terão a renovação automática uma única vez. O ministro dos Transportes, Renan Filho, assinou nesta-sexta a renovação automática da Carteira Nacional de Habilitação.

