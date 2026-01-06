Inscrições abertas para o Curso de Formação de Oficiais do Corpo de Bombeiros RJ

Ao todo, são 50 vagas para o cargo de cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais - Foto: Divulgação/CBMERJ

Ao todo, são 50 vagas para o cargo de cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais - Foto: Divulgação/CBMERJ

O Governo do Estado do Rio de Janeiro abre, nesta terça-feira (06), as inscrições do novo concurso público para o Curso de Formação de Oficiais (CFO) do Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro (CBMERJ). Ao todo, são 50 vagas para o cargo de cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais, com salário inicial de R$ 4.227,16. Após os quatro anos de formação, o aspirante passa a ter remuneração bruta de aproximadamente R$ 9.313,32.

Interessados devem se inscrever na página https://sistemas.vestibular.uerj.br até o dia 18 de janeiro. A taxa de inscrição, no valor de R$100, pode ser paga até o dia 19 do mesmo mês.

Podem participar do concurso pessoas com ensino médio completo e que tenham, no mínimo, 18 anos no ato da matrícula no curso de formação. Uma novidade deste ano é que o concurso passa a não ter mais um limite de idade. Isso porque, no último mês de outubro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, por maioria, declarar inconstitucionalidade no texto da Lei Estadual 9.546/2022, que fixava a idade máxima de 32 anos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

Etapas do concurso

A Primeira Fase do concurso será composta por Prova Objetiva, com 80 questões, e Redação, ambas aplicadas pela Universidade do Estado do Rio de Janeiro (UERJ), no dia 8 de fevereiro de 2026.

A Segunda Fase, organizada pelo próprio CBMERJ, este ano conta com uma novidade. Além do Teste de Aptidão Física (TAF), do Exame Documental, da Inspeção de Saúde e da Pesquisa Social, o candidato realizará um Teste de Habilidades Específicas (THE), com subida em corda lisa, transposição de muro, transposição de trilho baixo e transposição por ambiente confinado.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.747, de 16 de outubro de 2017, 10% do total das vagas são reservadas para candidatos com hipossuficiência econômica, que devem comprovar possuir renda familiar per capita de até meio salário-mínimo nacional. Outros 20% ficam reservados para candidatos negros e indígenas, nos termos da Lei nº 6.067, de 25 de outubro de 2011.

A Uerj será responsável pela primeira fase do processo seletivo, que compreende a parte acadêmica do concurso. A segunda etapa (que diz respeito aos testes de aptidão física, de habilidades específicas, inspeção de saúde, exame documental e pesquisa social) ficará sob responsabilidade da própria corporação.

O edital e o calendário completos podem ser acessados em: cbmerj.dsea.uerj.br.