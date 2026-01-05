Fundação Mudes oferece 175 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (38), ciências contábeis (16) e economia (1). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 24 vagas.

Leia também:

Mamãe gambá e filhotinhos são resgatados pela Guarda Municipal de Niterói; Vídeo

Família segue à procura de morador de SG que desapareceu após sair de casa para receber pagamento no Rio





Há chances para estágio no Ensino Médio, são 6 no total e também 17 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 57 vagas. Sendo técnico em administração (12) e técnico em eletrônica (6). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras.

As vagas para contratação CLT somam 14 oportunidades para os níveis de ensino fundamental (3), ensino médio (5) e superior (6).

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.

Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br.

