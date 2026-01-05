DARJ para pagamento do IPVA 2026 estará disponível a partir desta quinta-feira (8)

Ao acessar a plataforma, o contribuinte deverá informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam) - Foto: Reprodução

O Documento de Arrecadação do Estado do Rio de Janeiro (DARJ) do IPVA 2026 será liberado pela Secretaria de Fazenda do Rio de Janeiro (Sefaz-RJ), na próxima quinta-feira (08/01). O documento que permite o pagamento do imposto poderá ser encontrado no Hotsite https://ipva2026.fazenda.rj.gov.br/, onde também podem ser encontradas outras informações sobre o tributo.

Ao acessar a plataforma, o contribuinte deverá informar o número do Registro Nacional de Veículos Automotores (Renavam). O documento pode ser quitado via Pix, em qualquer instituição financeira, ou por código de barras, em instituições parceiras da Fazenda Estadual (Bradesco, Itaú, Santander e SICOOB).

Em 2026, o imposto vai incidir sobre cerca de 3,3 milhões de veículos. Ao emitir o DARJ, vale conferir se o CNPJ 42.498.675/0001-52 e o nome do favorecido “SEFAZ RJ – SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DO RJ” estão presentes no documento, evitando assim os golpes.

Os vencimentos do IPVA 2026 começam a partir de 21 de janeiro e são divididos de acordo com o final da placa de cada veículo. O imposto poderá ser pago em cota única, com 3% de desconto, ou em até três parcelas, sem redução no valor.