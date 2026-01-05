Flamengo encerra negociação por Kaio Jorge após Cruzeiro confirmar permanência do atacante

O Cruzeiro deixou claro que só aceitaria negociar o atacante por cifras acima de 50 milhões de euros - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Cruzeiro deixou claro que só aceitaria negociar o atacante por cifras acima de 50 milhões de euros - Foto: Gustavo Aleixo/Cruzeiro

O Flamengo encerrou as tratativas pela contratação do atacante Kaio Jorge após o Cruzeiro confirmar a permanência do jogador para a temporada de 2026. A decisão foi tomada após reunião entre a diretoria do clube mineiro e o atleta, realizada na tarde desta segunda-feira (05), na Toca da Raposa.

Apesar do desfecho negativo para o Rubro-Negro, o interesse em Kaio Jorge foi concreto. O Flamengo chegou a apresentar uma proposta avaliada em 32 milhões de euros (cerca de R$ 207 milhões), incluindo o valor de mercado de Everton Cebolinha, mas a oferta foi prontamente recusada pelo Cruzeiro.

De acordo com informações do ge, a diretoria cruzeirense ainda avalia a possibilidade de acionar o Flamengo na Fifa por suposto assédio ao jogador. Fontes ligadas à negociação afirmam que representantes do clube carioca teriam tentado contato direto com Kaio Jorge, mesmo após sucessivas negativas do clube mineiro.

O Cruzeiro deixou claro que só aceitaria negociar o atacante por cifras acima de 50 milhões de euros (aproximadamente R$ 324 milhões), valor considerado fora da realidade pelo Flamengo neste momento.

Enquanto isso, Kaio Jorge se reapresentou nesta segunda-feira junto ao elenco do Cruzeiro e teve o primeiro contato com o técnico Tite, recém-chegado ao clube mineiro. Com a permanência confirmada, o Flamengo volta suas atenções para outras opções no mercado em busca de reforços para o setor ofensivo.