Mamãe gambá e filhotinhos são resgatados pela Guarda Municipal de Niterói; Vídeo

relogio min de leitura | Escrito por Redação | 05 de janeiro de 2026 - 13:40
Uma cena comovente marcou a atuação da Coordenadoria de Meio Ambiente da Guarda Municipal de Niterói durante uma operação em Itaipu. Um gambá fêmea, com vários filhotes presos a seu corpo, foi encontrado dentro de uma churrasqueira de uma casa no bairro de Itaipu em Niterói. A equipe realizou o resgate com todo cuidado, garantindo a segurança dos animais.

Na hora da soltura, já no Parque da Cidade, um dos filhotinhos caiu no chão. A mãe, num gesto instintivo e emocionante, voltou para buscar o filhote, mostrando que mãe é mãe em qualquer lugar.

Apesar de muitas pessoas acharem o gambá um animal feio ou ameaçador, ele tem um papel fundamental na natureza: ajuda no controle de pragas, como insetos e pequenos roedores, e na dispersão de sementes, contribuindo para o equilíbrio ambiental.


Autor: Divulgação/Prefeitura de Niterói | Descrição:

A Coordenadoria de Meio Ambiente reforça que, ao avistar um animal silvestre, a população não deve tocar nem tentar capturar. O correto é acionar o CISP – Centro Integrado de Segurança Pública – pelo número 153.

