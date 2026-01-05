Família segue à procura de morador de SG que desapareceu após sair de casa para receber pagamento no Rio

Familiares e amigos do entregador Gabriel Dantas da Silva, de 38 anos, seguem a procura do morador do bairro Colubandê, em São Gonçalo, que está desaparecido desde o dia 17 de novembro do ano passado. Gabriel saiu de casa para ir ao bairro Santo Cristo, no Rio de Janeiro, onde iria receber uma rescisão contratual. Segundo familiares, ele informou que a empresa onde trabalhava havia determinado que ele deveria assinar a rescisão no local citado.

"Ele pediu para minha mãe e meu irmão se arrumarem para esperar por ele, pois quando voltasse com o dinheiro iriam ao mercado. Já fomos em todos os lugares possíveis e até agora nenhuma informação sobre o Gabriel. Recebemos trotes, desinformações, mas nada concreto. Também fomos a várias delegacias e até agora nada. Estamos desesperados, minha mãe é uma senhora, já perdeu dois filhos doentes e agora o terceiro está desaparecido. Mas seguimos em busca de informações, colocando cartazes nas ruas e procurando em tudo quanto é canto", disse Júnior Dantas, irmão de Gabriel.

A última informação de Gabriel foi que ele foi visto por volta das 11h, no bairro Santo Cristo, no Rio de Janeiro, por um motorista de aplicativo conhecido da família, no mesmo dia em que saiu de casa para ir ao banco. Desde então o entregador não foi mais localizado e não fez novos contatos.

Familiares já realizaram buscas em hospitais, IML e pelas ruas, mas, até o momento, não obteve nenhuma informação sobre o paradeiro de Gabriel. Segundo a família, o caso foi registrado na Delegacia de Descoberta de Paradeiros do Rio de Janeiro (DDPA RJ), na Cidade da Polícia.

Procurada pela reportagem de O SÃO GONÇALO, a Polícia Civil informou que "a investigação está em andamento na Delegacia de Descoberta de Paradeiros (DDPA). Diligências estão em andamento para localizá-lo".

