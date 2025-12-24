Riotur inicia credenciamento de ambulantes para o Carnaval de Rua 2026

A credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do Carnaval de Rua - Foto: Divulgação

A credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do Carnaval de Rua - Foto: Divulgação

A Riotur e a empresa de eventos, Dream Factory, anunciam a abertura do credenciamento de ambulantes interessados em atuar no Carnaval de Rua 2026 do Rio de Janeiro. O processo tem início no dia 23 de dezembro de 2025 e reforça o compromisso com a organização, a transparência e a geração de oportunidades de trabalho durante a maior manifestação cultural da cidade.

As inscrições estarão abertas de 23 de dezembro de 2025 a 7 de janeiro de 2026, exclusivamente pelo site www.carnavalderua2026.com.br. Os interessados devem ser brasileiros maiores de 18 anos, ter carteira de identidade ou CNH, CPF e comprovante de residência no município do Rio.

Leia também:

Prefeitura de Niterói reinaugura nova Casa do Empreendedor em shopping no Centro

Para enfrentar o calor, Corrida de São Sebastião muda horário e percurso em 2026



O sorteio das vagas será realizado no dia 8 de janeiro de 2026, mesma data em que começa o agendamento para retirada do kit, que segue até 14 de janeiro. A entrega dos kits acontecerá entre 15 e 24 de janeiro de 2026.

A credencial terá vigência de 17 de janeiro a 22 de fevereiro de 2026, permitindo que os ambulantes atuem durante todo o período do Carnaval de Rua, incluindo ensaios, dias oficiais de folia e o pós-carnaval.

O Carnaval de Rua 2025 demonstrou a importância do credenciamento como ferramenta de organização e inclusão produtiva. Ao todo, 55.957 ambulantes se inscreveram para trabalhar na festa, número que representa um crescimento de 65% em relação a 2024, quando cerca de 34 mil pessoas se registraram. Diante da alta demanda, a Prefeitura do Rio, por meio da Riotur, disponibilizou 15 mil vagas, preenchidas por meio de sorteio eletrônico, garantindo igualdade de acesso e transparência no processo.

“O Carnaval de Rua é uma das maiores expressões culturais do Rio e também um potente motor de inclusão produtiva. O credenciamento dos ambulantes assegura igualdade de acesso às vagas, organização do espaço urbano e oportunidades reais de trabalho, refletindo o compromisso da Riotur com um Carnaval cada vez mais democrático e sustentável”, destaca Bernardo Fellows, presidente da Riotur.

Além disso, o Carnaval de Rua de 2025 reuniu mais de 8 milhões de foliões nas ruas da cidade e movimentou cerca de R$ 5,5 bilhões na economia carioca, impactando positivamente setores como turismo, comércio, gastronomia, transporte e serviços, com os ambulantes exercendo papel central na dinâmica econômica e na experiência do público.

Para Duda Magalhães, presidente da Dream Factory, o credenciamento é um pilar fundamental para o sucesso do evento.

“Os números de 2025 mostram a força do Carnaval de Rua como motor econômico e social. O credenciamento dos ambulantes é essencial para garantir organização, segurança e oportunidades reais de renda. Nosso objetivo é seguir aprimorando esse processo para que o Carnaval de 2026 seja ainda mais estruturado e inclusivo”, afirma.

A Dream Factory e a Riotur reforçam que o processo de credenciamento para 2026 foi planejado para assegurar transparência, eficiência e respeito aos trabalhadores, contribuindo para um Carnaval de Rua cada vez mais democrático, sustentável e bem organizado.

Serviço – Credenciamento de Ambulantes | Carnaval de Rua 2026

Inscrições: 23/12/2025 a 07/01/2026

Data do sorteio: 08/01/2026

Agendamento para retirada do kit: 08/01 a 14/01/2026

Entrega do kit: 15/01 a 24/01/2026

Vigência da credencial: 17/01 a 22/02/2026

Site: www.carnavalderua2026.com.br