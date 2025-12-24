Prefeitura de Niterói reinaugura nova Casa do Empreendedor em shopping no Centro

A Casa do Empreendedor, criada para desburocratizar a abertura de negócios em Niterói e ser um espaço de oportunidades, está de endereço novo. Nesta terça-feira (23), o espaço foi reinaugurado pelo prefeito Rodrigo Neves no Niterói Shopping, no piso G3, onde vai funcionar ao lado de um posto de atendimento da Jucerja (Junta Comercial do Estado do Rio de Janeiro).

Com serviço de assistência gratuito, a Casa do Empreendedor é procurada por pessoas de Niterói e de outros municípios próximos, como São Gonçalo, Maricá, Itaboraí e Rio de Janeiro. Somente em 2025, foram mais de 15 mil atendimentos presenciais.

“Antes, para abrir uma pequena ou média empresa em Niterói, a pessoa demorava seis meses ou até um ano. Com a Casa do Empreendedor, é possível tirar todos os documentos e formalizar uma empresa em menos de uma hora, sem gastar nada. Criamos um ambiente favorável aos investimentos em Niterói e, nos últimos anos, foram abertos mais de 60 mil pequenos e médios negócios na cidade. Fora da capital, somos o município que mais abre empresas no Estado do Rio”, destacou o prefeito Rodrigo Neves.

O secretário municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, ressaltou a importância de reunir, lado a lado, lugares como a Casa do Empreendedor e o posto da Junta Comercial.

“Como responsável pela revitalização do Centro, tenho o dever de trazer equipamentos que façam a região se desenvolver. Não tenho dúvida de que a Casa do Empreendedor e a Junta Comercial vão aumentar a circulação de pessoas nessa área. Viramos uma referência em atendimento a quem deseja empreender porque temos uma equipe muito bem instruída e um ambiente favorável aos novos negócios”, afirmou Fabiano Gonçalves.

A Casa do Empreendedor fica aberta ao público de segunda a sexta-feira, das 10h às 16h30. O endereço do Niterói Shopping é Rua da Conceição 188, Centro. Quem preferir buscar suporte de maneira virtual pode usar o WhatsApp (21) 96601-2172, mandar mensagem pelo Instagram @casadoempreendedor_niteroi ou enviar e-mail para o endereço casadoempreendedor@seden.niteroi.rj.gov.br.