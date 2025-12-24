Para enfrentar o calor, Corrida de São Sebastião muda horário e percurso em 2026

O evento acontece no dia 20 de janeiro de 2026, no Aterro do Flamengo, com percursos de 5 km e 10 km - Foto: Divulgação

O evento acontece no dia 20 de janeiro de 2026, no Aterro do Flamengo, com percursos de 5 km e 10 km - Foto: Divulgação

A Corrida de São Sebastião, uma das provas mais tradicionais do calendário esportivo do Rio de Janeiro, terá uma mudança importante em sua edição comemorativa de 35 anos. Em 2026, a largada será antecipada para 6h30, medida adotada para oferecer melhores condições aos participantes diante das altas temperaturas do verão carioca.

O evento acontece no dia 20 de janeiro de 2026, no Aterro do Flamengo, com percursos de 5 km e 10 km. O trajeto também passa por ajustes, com largada e chegada concentradas no Monumento aos Pracinhas, substituindo o ponto anterior na Praça Cuauhtémoc.

Segundo a organização, as mudanças atendem a demandas dos próprios atletas. “A antecipação da largada e os ajustes no percurso mostram a preocupação em ouvir quem está na pista e oferecer uma experiência mais segura no verão carioca”, afirmou João Traven, diretor da Spiridon Eventos. Para aliviar o calor típico do “Rio 40ºC”, a prova contará ainda com caminhões-pipa com chuveirões ao longo do percurso.

Tradição

Ao longo de mais de três décadas, a Corrida de São Sebastião recebe a tradicional bênção do cardeal. Em 2026, o rito será conduzido novamente por Dom Orani João Tempesta, arcebispo do Rio de Janeiro. “São 35 anos de uma prova que se tornou um símbolo do calendário esportivo carioca”, completou Traven.

Premiação

Na prova de 10 km, serão premiados os três primeiros colocados das categorias geral masculino e feminino, faixas etárias e Portadores de Necessidades Especiais. Na disputa de 5 km, a premiação contempla os três primeiros colocados da categoria geral masculino e feminino. As três equipes com maior número de atletas inscritos também serão reconhecidas. Todos os participantes que completarem a prova recebem medalhas.

Inscrição para PCD

A categoria para Pessoas com Deficiência (PCDs) oferece 50% de desconto, mediante cadastro prévio com a organização pelo e-mail contato@spiridon.com.br

A prova tem Parceria Esportiva do SESC RJ, com Media Partner TV Globo, Apoios Fotop e Yopp. A realização e organização do evento é da Spiridon Promoções e Eventos.

http://www.corridadesaosebastiao.com.br/ | @corridadesaosebastião

Serviço

Corrida de São Sebastião 2026

Data: 20 de janeiro de 2026

Distâncias: 5 km e 10 km

Faixa etária: a partir de 14 anos para 5k e 16 anos para 10K

Local: Aterro do Flamengo, Rio de Janeiro

Largada: 6h30

5KM

KM 1 - Rua Silveira Martins

KM 2 - Rua Paissandu

KM 2,5 - Retorno na Praça Cuauhtemoque

KM 3 - Rua Paissandu

KM 4 - Rua Silveira Martins

KM 5 - Chegada no Monumento aos Pracinhas

10KM

KM 1 - Rua Silveira Martins

KM 2 - Rua Paissandu

KM 3 - Monumento Estácio de Sá

KM 4 - Av. Oswaldo Cruz (Sent. Botafogo)

KM 5 - Retorno: Churrascaria Cruzeiro do Sul

KM 6 - Faculdade Getúlio Vargas

KM 7 - Monumento Estácio de Sá

KM 8 - Rua Paissandu

KM 9 - Rua Silveira Martins

KM 10 - Monumento aos Pracinhas

Como participar

Período de inscrições: até 12 de janeiro de 2026 ou até esgotarem as vagas

Inscrições: http://www.corridadesaosebastiao.com.br/

Taxas de inscrição: R$ 134,90 a R$ 174,90

Regulamento: disponível no site

Programação Corrida de São Sebastião

5h30min: Abertura das áreas

6h15min: Aquecimento

6h30min: Largada

9h00min: Início da Premiação.

Premiação

Medalha para todos os inscritos