Governo do Rio divulga mais de 2 mil vagas de emprego formal, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado divulga, esta semana, 2.130 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, captadas pela Secretaria de Trabalho e Renda. Por meio do Sistema Nacional de Emprego (Sine) são oferecidas 733 posições com carteira assinada, distribuídas pelas regiões Metropolitana, Serrana e Médio Paraíba. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.397 vagas.

Na região Metropolitana, há remunerações de dois a três salários mínimos (R$ 3.036 a R$ 4.554) para as funções de gerente de farmácia, com exigência do Ensino Superior completo, serralheiro, que requer o Ensino Fundamental completo e experiência comprovada, e motorista carreteiro, com o Ensino Médio completo, entre outras posições. Além disso, há 93 vagas exclusivas para Pessoas com Deficiência (PcD) em diferentes funções e faixas salariais.

Na região do Médio Paraíba, existem oportunidades como caixa de comércio, cozinheiro, encanador e trabalhador rural, entre outras. Com salários de até R$ 4.554, existem chances para maçariqueiro e montador de andaimes, ambos para a cidade de Valença e com exigência do Ensino Médio completo. Já na região Serrana, as 152 ofertas de emprego estão distribuídas por diferentes bairros da cidade de Teresópolis. A remuneração média varia de um a dois salários mínimos (R$ 3.036), para funções como as de chefe de cozinha, pedreiro, empregado doméstico e atendente de farmácia.

É importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine com os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho

Já quem busca uma oportunidade de estágio ou jovem aprendiz, pode se candidatar a uma das 1.397 vagas oferecidas: são 1.213 do Centro de Integração Empresa Escola (CIEE), e 184 da Fundação Mudes. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em www.ciee.org.br e www.mudes.org.br.