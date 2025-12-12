Maricá: Casa do Trabalhador Itinerante acontece nesta sexta-feira e sábado (13) em Inoã
Iniciativa oferece serviços gratuitos de orientação e inserção profissional para a população
A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, realiza nos dias 12 e 13 de dezembro uma nova edição da Casa do Trabalhador Itinerante, na passarela de Inoã (Km 15 da Rodovia Amaral Peixoto). A ação acontece nesta sexta-feira, das 13h às 16h, e no sábado, das 9h às 12h, oferecendo uma série de serviços gratuitos voltados à orientação e inserção profissional.
Ao longo dos dois dias, o público terá acesso a digitação e cadastro de currículos, orientações jurídicas sobre direitos trabalhistas, direcionamento vocacional, dicas para entrevistas e palestras e workshops sobre empregabilidade. A iniciativa também contará com o suporte de assistentes sociais, psicólogos e equipe jurídica, garantindo atendimento integral para quem busca oportunidades no mercado de trabalho.
Leia também:
De virada, Vasco derrota Fluminense e sai na frente nas semis da Copa do Brasil
'Rabicó' 'fura' 'Operação Contenção' em São Gonçalo e consegue fugir. Saiba quem é ele!
Apoio à empregabilidade local
Além dos atendimentos no local, os profissionais da Casa do Trabalhador farão cadastro de currículos e encaminhamento para empresas parceiras. Os interessados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho.
A iniciativa já percorreu diversos bairros, como Ponta Negra, Bambuí, Mumbuca, Caxito, Itapeba, Inoã, Jaconé e regiões de Itaipuaçu, consolidando-se como uma ação permanente de inclusão produtiva e valorização da força de trabalho local.
Serviço
Casa do Trabalhador Itinerante
12 e 13 de dezembro
Sexta-feira: 13h às 16h
Sábado: 9h às 12h
Passarela de Inoã, ao lado do Café da Trabalhadora e do Trabalhador
Rodovia Amaral Peixoto, Km 15 – Inoã