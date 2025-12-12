Maricá: Casa do Trabalhador Itinerante acontece nesta sexta-feira e sábado (13) em Inoã

A Prefeitura de Maricá realiza mais uma edição da Casa do Trabalhador Itinerante na sexta e no sábado, dias 12 e 13/12 - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá realiza mais uma edição da Casa do Trabalhador Itinerante na sexta e no sábado, dias 12 e 13/12 - Foto: Divulgação - Bernardo Gomes

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Trabalho e Emprego, realiza nos dias 12 e 13 de dezembro uma nova edição da Casa do Trabalhador Itinerante, na passarela de Inoã (Km 15 da Rodovia Amaral Peixoto). A ação acontece nesta sexta-feira, das 13h às 16h, e no sábado, das 9h às 12h, oferecendo uma série de serviços gratuitos voltados à orientação e inserção profissional.

Ao longo dos dois dias, o público terá acesso a digitação e cadastro de currículos, orientações jurídicas sobre direitos trabalhistas, direcionamento vocacional, dicas para entrevistas e palestras e workshops sobre empregabilidade. A iniciativa também contará com o suporte de assistentes sociais, psicólogos e equipe jurídica, garantindo atendimento integral para quem busca oportunidades no mercado de trabalho.

Leia também:

De virada, Vasco derrota Fluminense e sai na frente nas semis da Copa do Brasil

'Rabicó' 'fura' 'Operação Contenção' em São Gonçalo e consegue fugir. Saiba quem é ele!

Apoio à empregabilidade local

Além dos atendimentos no local, os profissionais da Casa do Trabalhador farão cadastro de currículos e encaminhamento para empresas parceiras. Os interessados devem apresentar originais e cópias dos seguintes documentos: identidade, CPF, comprovante de residência, título de eleitor e carteira de trabalho.

A iniciativa já percorreu diversos bairros, como Ponta Negra, Bambuí, Mumbuca, Caxito, Itapeba, Inoã, Jaconé e regiões de Itaipuaçu, consolidando-se como uma ação permanente de inclusão produtiva e valorização da força de trabalho local.

Serviço

Casa do Trabalhador Itinerante

12 e 13 de dezembro

Sexta-feira: 13h às 16h

Sábado: 9h às 12h

Passarela de Inoã, ao lado do Café da Trabalhadora e do Trabalhador

Rodovia Amaral Peixoto, Km 15 – Inoã