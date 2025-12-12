Niterói Empreendedora é lançado e libera fundo de R$ 200 milhões para crédito a negócios locais

Saiu do papel o Niterói Empreendedora, programa de fortalecimento do comércio local que contará com fundo de R$ 200 milhões, que poderão ser oferecidos como linha de crédito às empresas locais. Apesar de já divulgado pela Prefeitura, agora enfim, após 11 meses de estruturação, as empresas já podem contar os dias para se cadastrar no programa, que estará disponível para cadastro, no dia 22 de dezembro, através do site da Prefeitura de Niterói. Os detalhes completos do programa e aquisição foram divulgados no Café Empresarial da CDL Niterói, que aconteceu no último dia 09 e contou com a participação de centenas de empresários interessados.

Segundo o Secretário Municipal de Desenvolvimento Econômico e Revitalização do Centro, Fabiano Gonçalves, as empresas poderão buscar crédito com zero reais de juros. "Foram várias reuniões com bancos e Governo Federal, sem sucesso para tal, até que após 11 meses de buscas, firmamos parceria com a Open, uma empresa especializada em crédito digital e que irá fazer uma interface com o banco Santander para a entrega dos valores. O banco de forma alguma poderá descontar dívidas antigas ou qualquer taxa. Os que não tiverem conta com o banco, será aberta uma conta específica para este programa, com menos rigor. Nosso dinheiro público precisa virar motor de crescimento”, disse o secretário.

Dentre os critérios para a obtenção de crédito, serão priorizadas as demandas de expansão de negócios, inovação tecnológica, modernização produtiva, sustentabilidade financeira, indústria pesqueira e agricultura e economia azul. Em todos os casos, será necessário fazer a qualificação com o Sebrae para a concessão dos valores, que também passarão por critérios de avaliação. O crédito será destinado a profissionais autônomos, MEIs, microempresas e pequenos e médios negócios e startups. Também foi pensada uma parceria com as associações de bancas de jornais para estender o programa a permissionários de bancas. As linhas de crédito oferecidas pelo programa variam de acordo com o porte da empresa: MEIs com crédito de até R$ 21 mil; Microempresas até R$ 80 mil; e Pequenas e médias empresas até R$ 200 mil.

Dados de relevância

Niterói tem hoje 52 mil MEIS ativos, sendo 58% destes de mulheres e 42% de homens, segundo os dados do IBGE. Para solicitar o crédito, as empresas não podem ter dívida ativa com o município e ter mais de um ano de CNPJ ativo na cidade de Niterói.

Segunda etapa será itinerante

Segundo Fabiano, a segunda fase do programa está dentro do eixo Empreende Niterói, pensando em levar este atendimento, orientações, cadastro, equipe jurídica e capacitação direto das praças públicas. “O programa tem que chegar onde as pessoas que não tem acesso, atendendo à idosos que empreendem, pessoas com dificuldade de locomoção ou menor conhecimento tecnológico, já que todas as inscrições serão feitas on-line.