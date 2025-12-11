De virada, Vasco derrota Fluminense e sai na frente nas semis da Copa do Brasil

O que parecia um fim de ano melancólico para o Vasco, ganhou novas cores na noite dessa quinta-feira (11), em que o Gigante da Colina conseguiu vencer, com virada no fim, o Fluminense, pela primeira partida das semifinais da Copa do Brasil.

O jogo terminou com placar de 2 a 1, com um gol de Veggeti, no finzinho, e fez o clube de São Januário largar em vantagem. Kevin Serna fez o gol do Fluminense no primeiro tempo. Mas Rayan empatou para o Vasco no segundo tempo, antes da virada cruzmaltina.

Com um Maracanã pulsante e de maioria vascaína, por causa do mando, o time de Fernando Diniz pode até empatar para avançar à final. Um deles enfrenta Corinthians ou Cruzeiro.

