Uerj divulga edital para concurso do Corpo de Bombeiros de 2026

O concurso visa o preenchimento de 50 vagas no cargo de cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais - Foto: CBMERJ/Divulgação

A Universidade do Estado do Rio de Janeiro (Uerj) publicou edital da seleção acadêmica para oficiais combatentes do Corpo de Bombeiros Militar do Rio de Janeiro. O concurso visa o preenchimento de 50 vagas no cargo de cadete do 1º ano do Curso de Formação de Oficiais, com salário inicial de R$ 4.227,16.

Os candidatos devem se inscrever na página https://sistemas.vestibular.uerj.br, de 6 a 18 de janeiro, e pagar a taxa de inscrição no valor de R$100 até o dia 19 do mesmo mês. Pedidos de isenção da taxa devem ser feitos até esta sexta-feira, 12 de dezembro.

Podem participar do concurso pessoas com ensino médio completo e que tenham, no mínimo, 18 anos no ato da matrícula no curso de formação. Uma novidade deste ano é que o concurso passa a não ter mais um limite de idade. Isso porque, no último mês de outubro, o Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro decidiu, por maioria, declarar inconstitucionalidade no texto da Lei Estadual 9.546/2022, que fixava a idade máxima de 32 anos para ingresso na Polícia Militar e no Corpo de Bombeiros do Estado do Rio de Janeiro.

As provas objetiva e de redação serão aplicadas no dia 8 de fevereiro, em local a ser informado no Cartão de Confirmação de Inscrição.

De acordo com a Lei Estadual nº 7.747, de 16 de outubro de 2017, 10% do total das vagas são reservadas para candidatos com hipossuficiência econômica, que devem comprovar possuir renda familiar per capita de até meio salário-mínimo nacional. Outros 20% ficam reservados para candidatos negros e indígenas, nos termos da Lei nº 6.067, de 25 de outubro de 2011.

A Uerj será responsável pela primeira fase do processo seletivo, que compreende a parte acadêmica do concurso. A segunda etapa (que diz respeito aos testes de aptidão física, de habilidades específicas, inspeção de saúde, exame documental e pesquisa social) ficará sob responsabilidade da própria corporação.

O edital e o calendário completos podem ser acessados em: cbmerj.dsea.uerj.br.

Serviço:

Concurso Corpo de Bombeiros Militar do Estado do Rio de Janeiro - CBMERJ 2026

- Solicitação de isenção: 10 a 12/12/2025

- Inscrição: 6 a 18/01/2026

- Pagamento da taxa de inscrição: até 19/01/2026

- Prova: 8/02/2026

- Mais informações: cbmerj.dsea.uerj.br