Águas de Niterói abre vagas para o Programa de Estágio 2026

Interessados nas vagas do Programa de Estágio 2026 podem se inscrever pelo site do Grupo - Foto: Divulgação

O Programa de Estágio 2026 da Águas de Niterói está com inscrições abertas, até o dia 9 de janeiro, para oportunidades em Niterói. A iniciativa tem como objetivo identificar, desenvolver e apoiar novos talentos, oferecendo vivências práticas e aprendizado em uma das maiores empresas de saneamento do Brasil, fortalecendo a formação e impulsionando a carreira dos participantes.

As oportunidades são destinadas a estudantes universitários e técnicos, com uma carga horária de seis horas diárias ao longo de um período de até dois anos. As vagas possuem benefícios para os estagiários, incluindo bolsa-auxílio, vale-transporte e vale-refeição e outras vantagens.

A experiência possibilita a capacitação de jovens, através da aplicação prática de ideias e conhecimentos, servindo também como ponto inicial para uma possível efetivação.

Confira as etapas do processo seletivo:

1. Inscrições.

2. Dinâmica de grupo.

3. Entrevista individual com o gestor.

4. Processo admissional.

Confira os cursos com vagas disponíveis:

Administração, Análise e Desenvolvimento de Sistemas, Biblioteconomia e Arquivologia, Ciências da Computação, Ciências Contábeis, Direito, Economia, Engenharia Ambiental, Engenharia Civil, Engenharia de Automação, Engenharia de Produção, Engenharia Elétrica, Engenharia Mecânica, Engenharia Química, Técnico em Segurança do Trabalho.

Interessados nas vagas do Programa de Estágio 2026 podem se inscrever pelo site do Grupo, na seção Trabalhe Conosco: https://trabalheconosco.vagas.com.br/estagio-aguas-do-brasil.