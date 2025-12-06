São Gonçalo oferecerá mais de 120 vagas de emprego ligadas ao setor de energia

O evento acontecerá das 10h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento, no 2º piso do Partage Shopping, no Centro - Foto: Divulgação

O evento acontecerá das 10h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento, no 2º piso do Partage Shopping, no Centro - Foto: Divulgação

A Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo realizará, em parceria com a Enel Brasil, o ‘Programa Oportunidades Edição Energia’, uma edição especial do Oportunidades, programa que visa encaminhar gonçalenses para vagas de emprego, nesta segunda-feira (8). Serão oferecidas mais de 120 vagas, incluindo para pessoas com deficiência (PcD). O evento acontecerá das 10h às 17h, no Espaço Mais Conhecimento, no 2º piso do Partage Shopping, no Centro.

O programa Oportunidades é recorrente no município e ocorre através da Subsecretaria de Trabalho, ligada à Secretaria de Desenvolvimento Econômico da Prefeitura de São Gonçalo, com o Sistema Nacional de Emprego (Sine). O programa visa facilitar o acesso da população aos serviços da Casa do Empreendedor e do Sine. Durante a realização do programa serão feitos encaminhamentos de vagas de emprego, através de equipes do Sine, além de serviços para quem é Microempreendedor Individual (MEI), como regularização de débitos, inscrição municipal e cadastros.

As vagas oferecidas serão para os seguintes cargos: eletricista de linha morta, eletricista de linha viva, encarregado de linha morta, encarregado de linha viva, eletricista comercial, operador de munk, eletricista podador, motorista operador de guindauto, técnico de segurança do trabalho, analista de planejamento e controle, técnico eletrotécnico, instalador elétrico e administrativo (exclusivo para pessoas com deficiência).

Serviço:

O Programa Oportunidades será realizado no Espaço Mais Conhecimento, no segundo piso do Partage Shopping, localizado na Avenida Presidente Kennedy, 425, Centro, na segunda-feira (8), das 10h às 17h.