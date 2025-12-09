Família de traficante procurado é detida ao tentar fugir para a Bolívia
Os condutores transportavam a esposa, três filhos e um sobrinho do traficante, mas ele não foi encontrado
A Polícia Rodoviária Federal (PRF) e a Polícia Civil flagraram parentes de Álvaro Malaquias Santa Rosa, de 38 anos, conhecido como Peixão, um dos traficantes mais procurados do Rio de Janeiro, tentando seguir para a Bolívia. A abordagem aconteceu na BR-262, em Campo Grande (MS), após o repasse de informações da Polícia Civil.
Por volta das 12h, equipes da PRF foram acionadas pela Polícia Civil do Rio de Janeiro para abordar dois veículos que seguiam da capital com destino a Corumbá, na fronteira com a Bolívia. O traficante estaria acompanhado da família e fugindo para o país vizinho.
Durante a fiscalização, os motoristas disseram ter sido contratados por um conhecido, que mora na Bolívia, para realizarem o transporte dos passageiros do Rio de de Janeiro até Corumbá. Eles contaram ter ido de avião até a capital fluminense, onde pernoitaram e seguiram para o Mato Grosso do Sul.
Os condutores transportavam a esposa, três filhos e um sobrinho do traficante, mas ele não foi encontrado. Em uma revista nos veículos, os policiais encontraram várias joias, as quais continham inscrições fazendo referência ao foragido da justiça que é líder de uma facção criminosa. O sobrinho do indivíduo afirmou ser o dono dos materiais.
Todos os envolvidos foram detidos por suspeita de lavagem de dinheiro ou ocultação de bens, direitos, valores e promoção, constituição, financiamento ou integração, pessoalmente ou por interposta pessoa, de organização criminosa.
A ocorrência foi encaminhada à Polícia Federal.