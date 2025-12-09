Leonardo recebe alta após quadro de gastroenterite

O cantor Leonardo, de 62 anos, recebeu alta do Hospital Albert Einstein, em Goiânia (GO), na manhã desta terça-feira (9) e já está em casa ao lado da família. O artista foi internado por causa de um quadro de gastroenterite.

“Uma notícia maravilhosa: já já o Léo vai receber alta e nós vamos para casa. Passando com o coração agradecido, porque ele foi muito bem tratado nesse hospital maravilhoso. Ele, graças a Deus, está bem e já já estamos indo para casa”, disse Poliana Rocha, esposa do cantor.

Logo em seguida, Poliana divulgou um vídeo em que Leonardo aparece em casa, aparentemente bem e enviando uma mensagem para os fãs.

“Oi, gente. Acabei de chegar em casa, graças a Deus. Tive uma gastroenterite, resumindo: foi caganeira. Desidratei, tive câimbras nas pernas, tive que correr para o hospital. Fiquei internado para tomar soro, mas estou em casa e logo mais estarei em Campo Grande para participar do leilão beneficente da Casa de Apoio São Luiz, que ajuda o hospital do câncer. E vocês são nossos convidados. Muito obrigado pelo carinho de todos, mas não foi dessa vez, não”, falou o cantor.

Leonardo internado

O cantor sertanejo precisou ser internado nesta segunda-feira (8), depois de apresentar um quadro de desidratação causado por uma diarreia. No perfil oficial de Poliana, ela ainda brincou com o estado do marido. “Será que é ressaca? Só que não. Teve um quadro de diarreia e desidratou”, falou ao mostrar Leonardo deitado em uma cama de hospital.

Desde que chegou à unidade médica, Poliana mostrou aos fãs como estava sendo a rotina como acompanhante. Em uma das postagens, ela acalmou os fãs ao revelar que Leonardo estava sendo atendido pelos médicos Weimar Barroso, Alessandro Alarcão e Francisco Azeredo Bastos.

No período da noite, ela apareceu com roupas mais confortáveis dando a entender que dormiria ao lado do marido no hospital. “Acompanhante segue firme”. Na madrugada, foi registrado um momento em que ela surge deitada em uma cama e o marido em outra. “Eu e ele”, descreveu.

Em uma das últimas aparições, por volta das 4h55 da madrugada, Poliana aparece dando “bom dia” aos fãs e seguidores, e relevando que não havia conseguido dormir.