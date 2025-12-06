Sabrina Sato curte dia de sol com o marido em Itacoatiara, em Niterói

A apresentadora Sabrina Sato compartilhou nas redes sociais um momento romântico e relaxante em uma praia de Niterói, ao lado do marido, o ator Nicolas Prattes, nesta sexta-feira (5).

O registro foi compartilhado por Sabrina nos stories do Instagram. No registro, é possível ver a famosa com um biquíni azul, dando um beijo na bochecha de Nicolas, que está sem camisa e com um sorriso tímido.

Sabrina ainda indicou a localização do casal, que estava aproveitando o dia na Praia de Itacoatiara, em Niterói.

A trilha sonora escolhida para embalar esse momento foi a música “Rapte-ma, Camaleoa”, de Caetano Veloso, ressaltando o trecho: "Rapte-me camaleoa/ Adapte-me a uma cama boa/ Capte-me uma mensagem à toa/ De um quasar pulsando lôa/ Interestelar canoa".