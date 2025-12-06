Léo Pereira e Karoline Lima anunciam reconciliação

A notícia foi confirmada pelos dois, nesta sexta-feira (5), um uma publicação conjunta nas redes sociais - Foto: Reprodução - Instagram

A notícia foi confirmada pelos dois, nesta sexta-feira (5), um uma publicação conjunta nas redes sociais - Foto: Reprodução - Instagram

Léo Pereira comemora mais uma conquista, dessa vez não foi dentro dos campos de futebol, e sim no campo do amor. Pouco tempo depois de abrir o coração para a influenciadora Karoline Lima, durante a festa do Flamengo, o casal anunciou que reatou o namoro após dois meses do término. A notícia foi confirmada pelos dois, nesta sexta-feira (5), em uma publicação conjunta nas redes sociais.

Na publicação, eles surgem abraçados e trocando declarações apaixonadas. “Eu quero você todos os dias, se o destino nos uniu é porque temos muito pra viver. Te amo”, escreveu Léo. A influenciadora compartilhou a publicação nos e reforçou o carinho: “Te amo”.

O anúncio da reconciliação do casal, aconteceu menos de um dia depois que o zagueiro parou a festa do Flamengo para mandar uma mensagem diretamente para Karoline.

Os dois não estavam mais juntos desde o fim de setembro. Depois do término, eles apagaram as fotos juntos e deixaram de se seguir nas redes sociais. O casal estava junto desde dezembro de 2023, mas só assumiram oficialmente alguns meses depois.