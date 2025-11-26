Detran RJ terá atendimento exclusivo sem agendamento para idosos e PCDs no próximo sábado

No próximo sábado (29), o Detran RJ abrirá os postos de identificação civil em todo o estado para atender, exclusivamente, idosos a partir de 60 anos e pessoas com deficiência (PCDs) que desejam emitir a nova Carteira de Identidade Nacional (CIN).

A iniciativa busca atender à elevada demanda de idosos que precisam do documento para realizar a prova de vida. Não será necessário agendamento prévio. Para ser atendido, o cidadão deve apresentar a certidão de nascimento ou casamento (original ou cópia autenticada) e o número do CPF.

O atendimento será realizado de 8h às 14h nos postos e de 10h às 14h nas unidades localizadas em shoppings. Não haverá atendimento nos postos do Shopping Iguatemi (Vila Isabel), da FIA (Botafogo), da Muzema, todos na Capital, e nos municípios de Miguel Pereira, Santa Maria Madalena e Cambuci.

Para os cidadãos PCDs, será obrigatório apresentar laudo médico indicando o tipo e o grau da deficiência, com o respectivo código CID (Classificação Internacional de Doenças).Também é importante levar um comprovante de residência e, no caso de naturalizados, o certificado de naturalização.

A Carteira de Identidade Nacional, emitida pelo Detran RJ desde 2023, utiliza o CPF como único número de identificação. O modelo atual, com número de RG, continuará válido até 2032.

O presidente do Detran RJ, Rodrigo Coelho, destacou o compromisso do departamento em facilitar o acesso da população aos serviços.

“Estamos trabalhando para agilizar e facilitar a emissão da nova Carteira de Identidade Nacional (CIN) para idosos e PCDs. Nosso objetivo é oferecer um atendimento mais acessível e reduzir significativamente o tempo de espera. O Detran RJ segue empenhado em melhorar a vida dos cidadãos fluminenses”, afirmou.