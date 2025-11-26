Autoras do coletivo Escritoras Vivas participam do Festival LivMundi, em São Gonçalo, neste sábado (29)

O Festival LivMundi chega a São Gonçalo neste sábado (29) com uma programação inteiramente gratuita dedicada à sustentabilidade, cultura e bem-estar, e o coletivo Escritoras Vivas marca presença com uma série de ações poéticas e formativas ao longo do dia.

A abertura do evento, a partir das 9h30, contará com a participação de autoras do coletivo que apresentam uma performance poética junto à cantora Nilze Benedicto, especialmente criada para o festival.

IFRJ | Foto: Divulgação

Em seguida, o público acompanha a mesa “Elas transbordam: Literatura e mulheridades”, que reúne as autoras Dani Balbi, Luana Rodrigues e Lili Balonecker, sob mediação de Yonara Costa. O encontro aborda o protagonismo feminino na literatura contemporânea, o impacto da escrita de mulheres na sociedade e o papel da arte como ferramenta de transformação.

Ao longo do dia, os participantes também poderão experimentar a oficina “Versos d’água: correnteza de palavras na ecopoesia do LivMundi”, ministrada por Yonara Costa e Cyntia Fonseca. A atividade convida o público a explorar ritmos, memórias e imagens líquidas em uma travessia criativa sobre poesia, natureza e sustentabilidade, culminando em um varal poético coletivo.

Nos intervalos da programação, intervenções artísticas entram em cena com mais autoras do coletivo, entre elas Deise Pontes e Kelly de Maria, além da participação especial da autora mirim Maria Flor, de 5 anos, abrindo as apresentações em dupla com a mãe em um momento afetuoso dedicado à poesia com a temática da água.

Além das mesas, oficinas e intervenções, autoras do coletivo participam de uma intensa programação de sessões de autógrafos, num espaço que irá promover uma pequena feira de livros durante todo o evento.

A entrada é gratuita, com retirada de ingressos pelo site Sympla (Link: https://www.sympla.com.br/evento/festival-livmundi-sao-goncalo/3210921).

Sobre o Festival LivMundi

Criado em 2016, o LivMundi é um dos principais festivais do país dedicados à vida sustentável. Reúne práticas, diálogos e experiências que incentivam novos olhares para os desafios ambientais e sociais. Após edição no MAM Rio com o tema “Dança das Águas”, o festival ocupa agora o Instituto Federal do Rio de Janeiro – Campus São Gonçalo, com oficinas, diálogos, feira de empreendedoras, atividades para toda a família e show de encerramento com Azzy, às 17h.

Com curadoria da organização Mulheres da Parada, o LivMundi São Gonçalo propõe uma travessia pelo território, pela cultura e pela força das mulheres que fazem a cidade pulsar.

O Festival LivMundi 2025 conta com o patrocínio da Enel Distribuição Rio, via Lei Estadual de Incentivo à Cultura da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa do Rio de Janeiro.

Serviço

Festival LivMundi 2025

29 de novembro, das 9h às 18h

Instituto Federal do Rio de Janeiro, Campus São Gonçalo

Rua José Augusto Pereira dos Santos s/nº, Neves.

Ingressos gratuitos pelo Sympla

Mais informações: @livmundi