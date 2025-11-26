Criança de 10 anos é baleada durante tiroteio no Complexo da Maré e transferência é dificultada por confronto

Moradores e funcionários da escola prestaram os primeiros socorros e levaram a criança para a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva - Foto: Reprodução/ TV Globo

Uma criança de 10 anos foi baleada na manhã desta quarta-feira (26) durante um intenso tiroteio no Complexo da Maré, na Zona Norte do Rio de Janeiro. O menino, ainda não identificado, estava no pátio do Ciep Hélio Smidt, próximo ao 22º BPM (Maré), na comunidade da Nova Holanda, quando foi atingido.

Moradores e funcionários da escola prestaram os primeiros socorros e levaram a criança para a Clínica da Família Jeremias Moraes da Silva. Segundo informações repassadas pelo secretário de Educação, o projétil já foi retirado pelos profissionais de saúde.

A transferência do menino para um hospital, porém, tem enfrentado dificuldades por causa do confronto armado que bloqueia acessos e compromete a circulação na região. Ambulâncias demoraram para chegar ao local e também tiveram problemas para deixar a unidade de saúde devido às barricadas e à presença de criminosos fortemente armados.

A situação de insegurança também levou ao cancelamento das aulas na Universidade Federal do Rio de Janeiro (UFRJ), que fica próxima ao complexo.

Operação da Polícia Civil

Em nota, a Polícia Civil informou que obteve dados de inteligência indicando a movimentação de narcotraficantes fortemente armados no Complexo da Maré, que estariam preparados para invadir uma comunidade rival. Para evitar um confronto de maior proporção, que poderia gerar diversas vítimas inocentes, equipes da Subsecretaria de Inteligência (Ssinte) e da Coordenadoria de Recursos Especiais (Core) realizam uma operação na região nesta quarta-feira.

A corporação afirma que a ação está em andamento.