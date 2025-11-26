Concurso TJ RJ: inscrições se encerram nesta quinta (27); Salários chegam a R$12 mil!
O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) está com inscrições abertas até quinta-feira (27) para o novo concurso público, que oferece vagas para Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior). As remunerações iniciais variam de R$5.685,54 a R$9.363,84, podendo chegar a R$12.924,41 em algumas especialidades.
Cronograma do Concurso TJ-RJ
Período de inscrições: 29/10/2025 até 27/11/2025
Análise preliminar dos pedidos de isenção: 17 a 18/11/2025
Resultado definitivo das isenções: 27/11/2025
Relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas: 22/12/2025
Recursos contra relação preliminar de inscrições: 23 a 26/12/2025
Relação definitiva de inscrições: 14/01/2026
Prova objetiva e discursiva: 01/02/2026
Gabarito preliminar da prova objetiva: 04/02/2026
Recursos contra o gabarito: 05 e 06/02/2026
Resultado preliminar da prova objetiva: 11/03/2026
Recursos contra o resultado da prova objetiva: 12 e 13/03/2026
Resultado definitivo da prova objetiva: 27/03/2026
Inscrição e cotas
As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição varia conforme o cargo: R$100,00 para Técnico Judiciário e R$140,00 para Analista Judiciário.
Vagas, salários e benefícios
Embora o edital estabeleça vagas em regime de cadastro de reserva, o concurso abrange diversos cargos e especializações.
Técnico Judiciário (nível médio): salário inicial de R$5.685,54.
Analista Judiciário (nível superior): remuneração base de R$9.363,84.
Especialidade Execução de Mandados: além do salário-base, há gratificação de locomoção de até R$3.560,57, podendo elevar a remuneração total para R$12.924,41.
Além dos vencimentos, os servidores do TJ RJ têm direito a um pacote de benefícios que inclui:
Auxílio refeição / alimentação (R$ 1.620 mensais)
Plano de saúde
Auxílio creche para servidores com filhos, dentro de faixas específicas de valor
Auxílio locomoção, auxílio funeral e, para adoção, pagamento adicional conforme a idade da criança ou adolescente adotado.
Cotas
O concurso TJ RJ adota reserva de vagas conforme a legislação vigente. As porcentagens são:
3% – Pessoas indígenas (quando previsto)
5% – Pessoas com deficiência (PcD)
10% – Candidatos hipossuficientes
20% – Candidatos negros
A participação exige autodeclaração no ato da inscrição e posterior confirmação por heteroidentificação ou análise documental, de acordo com cada modalidade.
