Concurso TJ RJ: inscrições se encerram nesta quinta (27); Salários chegam a R$12 mil!

Na próxima quinta-feira (27), encerra o prazo de inscrição para concursos no TJRJ - Foto: Divulgação/TJRJ

O Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro (TJ-RJ) está com inscrições abertas até quinta-feira (27) para o novo concurso público, que oferece vagas para Técnico Judiciário (nível médio) e Analista Judiciário (nível superior). As remunerações iniciais variam de R$5.685,54 a R$9.363,84, podendo chegar a R$12.924,41 em algumas especialidades.

Cronograma do Concurso TJ-RJ

Período de inscrições: 29/10/2025 até 27/11/2025

Análise preliminar dos pedidos de isenção: 17 a 18/11/2025

Resultado definitivo das isenções: 27/11/2025

Relação preliminar de inscrições deferidas e indeferidas: 22/12/2025

Recursos contra relação preliminar de inscrições: 23 a 26/12/2025

Relação definitiva de inscrições: 14/01/2026

Prova objetiva e discursiva: 01/02/2026

Gabarito preliminar da prova objetiva: 04/02/2026

Recursos contra o gabarito: 05 e 06/02/2026

Resultado preliminar da prova objetiva: 11/03/2026

Recursos contra o resultado da prova objetiva: 12 e 13/03/2026

Resultado definitivo da prova objetiva: 27/03/2026

Inscrição e cotas

As inscrições devem ser feitas exclusivamente pelo site da Fundação Getúlio Vargas (FGV). A taxa de inscrição varia conforme o cargo: R$100,00 para Técnico Judiciário e R$140,00 para Analista Judiciário.

Vagas, salários e benefícios

Embora o edital estabeleça vagas em regime de cadastro de reserva, o concurso abrange diversos cargos e especializações.

Técnico Judiciário (nível médio): salário inicial de R$5.685,54.

Analista Judiciário (nível superior): remuneração base de R$9.363,84.

Especialidade Execução de Mandados: além do salário-base, há gratificação de locomoção de até R$3.560,57, podendo elevar a remuneração total para R$12.924,41.

Além dos vencimentos, os servidores do TJ RJ têm direito a um pacote de benefícios que inclui:

Auxílio refeição / alimentação (R$ 1.620 mensais)

Plano de saúde

Auxílio creche para servidores com filhos, dentro de faixas específicas de valor

Auxílio locomoção, auxílio funeral e, para adoção, pagamento adicional conforme a idade da criança ou adolescente adotado.

Cotas

O concurso TJ RJ adota reserva de vagas conforme a legislação vigente. As porcentagens são:

3% – Pessoas indígenas (quando previsto)

5% – Pessoas com deficiência (PcD)

10% – Candidatos hipossuficientes

20% – Candidatos negros

A participação exige autodeclaração no ato da inscrição e posterior confirmação por heteroidentificação ou análise documental, de acordo com cada modalidade.

