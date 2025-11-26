Relatório revela que Niterói tem transporte mais rápido comparado a outras cidades do estado

O transporte de Niterói foi considerado o mais rápido se comparado com outras regiões da Região Metropolitana do Rio de Janeiro. O relatório De Olho no Transporte, divulgado pela Casa Fluminense, indica que os residentes e usuários do transporte público do município, ficam menos horas no ônibus para chegar ao trabalho.

Os dados indicam que, somente 3,9% dos passageiros de Niterói, passam mais de duas horas no trajeto, esse número está abaixo das cidades da Baixada Fluminense. A resolução do relatório, que foi destaque no painel da COP 30 responsável por abordar o monitoramento do cidadão e cidades mais respiráveis, indicam o investimento em modais de transporte.

Leia também:

Fiocruz inicia testes para tratamento da Atrofia Muscular Espinhal

Projeto de lei dispensa pagar débitos de terceiros para ligar luz, gás e água; entenda!

Para chegar nas considerações finais, o relatório observou 22 municípios fluminense, que indicaram o oposto de Niterói. Os números são referentes a porcentagem de passageiros levam algumas horas no transporte público até chegar no trabalho, sendo Seropédica (19,4%), Guapimirim (18,5%) e Belford Roxo (14,8%), os locais em que os trabalhadores passam mais de duas horas. Logo em seguida, aparecem Japeri (14%), Queimados (13,7%) e Duque de Caxias (12%). Apesar do Rio de Janeiro (6,8%), São Gonçalo (6,4%) e Itaguaí (5,7%), terem registrado números considerados baixos, ainda não alcançaram o patamar de Niterói.

A prefeitura indica que o índice se dá em razão de política contínua de investimento em mobilidade. A cidade de Niterói, possuía menos de 5 km de corredores exclusivos para ônibus, em 2012. Entretanto, em 2025, passaram a ser 50 km espalhados em diferentes localidades da cidade.

Outro fato que pode ter auxiliado para o cenário positivo foi o planejamento urbano, uma vez que em 2019, foi aprovado o Plano Diretor, que possibilitou que a cidade consiga direcionar o crescimento para as áreas de transporte, mantendo 54% do território com áreas verdes e evitando o aumento desordenado.