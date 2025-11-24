Fundação Mudes oferece 189 oportunidades com bolsas até R$ 2 mil

A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 189 vagas de estágio, nos níveis superior, médio e técnico. O valor da bolsa-auxílio pode chegar a R$ 2 mil. Para se candidatar, basta acessar o site: www.mudes.org.br

As carreiras do ensino superior com o maior número de vagas são: administração (47), ciências contábeis (17) e comunicação social (8). Ainda há vagas para cursos como arquitetura e urbanismo, biomedicina, direito, economia, letras, gastronomia, informática, medicina, pedagogia, veterinária, sistemas de informação e muito mais. Já as oportunidades destinadas ao programa Jovem Aprendiz somam 22 vagas.

Há chances para estágio, são 119 no total e também 30 vagas para pessoas com deficiência (PcD). Além delas, há oportunidades para cursos técnicos, que somam 67 vagas. Sendo técnico em administração (20) e técnico em eletrônica (6). Há vagas também para técnico em edificações, técnico em contabilidade, técnico em mecânica entre outras. As vagas para contratação CLT somam 18 oportunidades.

Tanto a candidatura para as vagas, como os processos seletivos estão sendo feitos de maneira remota, por meio do nosso site. Caso haja alguma dúvida sobre o processo de inscrição, basta entrar em contato com a Fundação Mudes por e-mail (contato@mudes.org.br), pelo Fale Conosco do site ou pelas redes sociais.