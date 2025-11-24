Oficinas do Lona na Lua impulsionam desenvolvimento infantojuvenil em Tanguá

Mais do que formar artistas, o projeto forma crianças curiosas, seguras e sensíveis, capazes de se comunicar melhor e de sonhar mais alto - Foto: divulgação

Mais do que formar artistas, o projeto forma crianças curiosas, seguras e sensíveis, capazes de se comunicar melhor e de sonhar mais alto - Foto: divulgação

Brincar é mais do que uma simples diversão — é a linguagem mais genuína da infância. Nos espaços do Lona na Lua, essa linguagem ganha novos sentidos por meio das oficinas de teatro, dança, circo, música e outras expressões artísticas que atendem mais de mil crianças e jovens, em três municípios. Entre risadas, movimentos e descobertas, o brincar se transforma em um instrumento poderoso de aprendizado e desenvolvimento infantil.

Em Tanguá, através do projeto “Ciclo de Oficinas – Arte, Educação e Cidadania”, a arte e o brincar caminham lado a lado. É brincando de ser artista que as crianças experimentam o trabalho em grupo, a empatia, a disciplina e a liberdade de criação. “O faz de conta é o início de toda arte. Quando a criança se permite brincar, ela abre espaço para imaginar, criar e compreender o mundo ao seu redor”, explica Zeca Novais, diretor e fundador do Lona.

Nas aulas de dança, o corpo se torna linguagem. No circo, a confiança e o equilíbrio são aprendidos de forma lúdica. No teatro, as emoções ganham voz e corpo. Cada oficina é um convite para que as crianças expressem o que sentem e pensem de forma criativa.

Mais do que formar artistas, o projeto forma crianças curiosas, seguras e sensíveis, capazes de se comunicar melhor e de sonhar mais alto. “Meu filho participa de várias oficinas. Ele chega em casa feliz, contando das brincadeiras e das atividades que vivencia aqui. Depois que entrou para o Lona na Lua, o desempenho dele no colégio melhorou totalmente. Ele se tornou mais responsável, mais carismático. A felicidade de participar do projeto transborda. Estou muito satisfeito com tudo e só tenho a agradecer a toda a equipe do Lona na Lua pelo carinho com que tratam as crianças”, disse Carlos Eduardo Pereira, pai de Murilo Pereira, de 9 anos.

O projeto “Ciclo de Oficinas – Arte, Educação e Cidadania” é uma realização do Governo Federal e Ministério da Cultura, através da Lei Federal de Incentivo à Cultura.