Governo do Rio vai disponibilizar anticoncepcional Implanon para jovens de 14 a 24 anos; saiba mais

A iniciativa irá oferecer 400 Implanons por mês para jovens entre 14 e 24 anos - Foto: Divulgação/João Risi/Ministério da Saúde

O governo do Estado do Rio lançou, na manhã desta segunda-feira (24), o Programa Acolhe Baixada, que tem como foco a prevenção à gravidez não planejada. O programa será disponibilizado no Imagem Baixada, maior complexo público de diagnóstico da América Latina.

A iniciativa irá oferecer 400 Implanons por mês para jovens entre 14 e 24 anos.

Sobre o método

Considerado vantajoso para prevenir a gravidez não planejada em relação aos métodos já existentes por sua longa duração e alta eficácia, o implante subdérmico pode atuar no organismo por até três anos, sem necessidade de intervenções durante esse período. Após esse tempo, o implante deve ser retirado e, se houver interesse, um novo pode ser inserido imediatamente pelo próprio SUS. A fertilidade retorna rapidamente após a remoção.

Entre os contraceptivos atualmente oferecidos no SUS, apenas o DIU de cobre era classificado como LARC (sigla em inglês para contraceptivos reversíveis de longa duração). Esses métodos são considerados altamente eficazes no planejamento reprodutivo por não dependerem do uso diário ou contínuo como ocorre com os anticoncepcionais orais ou injetáveis. Os LARC são reversíveis e seguros.

Além do Implanon, o SUS também disponibiliza outros métodos contraceptivos: preservativos externo e interno; DIU de cobre; anticoncepcional oral combinado; pílula oral de progestagênio; injetáveis hormonais mensal e trimestral; laqueadura tubária bilateral e vasectomia. Entre esses, apenas os preservativos oferecem proteção contra Infecções Sexualmente Transmissíveis (ISTs).