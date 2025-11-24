Criança de três anos tem braço sugado por cano de piscina em Niterói

Adultos que estavam presentes no evento entraram na água e conseguiram quebrar o cano para que o braço da criança se soltasse - Foto: Reprodução/rede social

Adultos que estavam presentes no evento entraram na água e conseguiram quebrar o cano para que o braço da criança se soltasse - Foto: Reprodução/rede social

Uma confraternização realizada na tarde desse domingo (23) terminou de forma diferente do que era esperado. Uma criança de 3 anos teve o braço sugado e preso no cano da bomba da piscina de uma casa de festas localizada em Pendotiba, Niterói.

Segundo relatos de testemunhas, a menina brincava na piscina infantil do espaço quando o acidente aconteceu. Porém, apesar do susto, ela não se afogou, pois a piscina era rasa.

Adultos que estavam presentes no evento entraram na água e conseguiram quebrar o cano para que o braço da criança se soltasse antes que a situação ficasse ainda mais grave. Um salva-vidas que estava no espaço também ajudou no resgate.

Assim que a equipe do Corpo de Bombeiros chegou ao local, a criança foi encaminhada para um hospital da região. Ainda não há informações sobre o estado de saúde da menina.