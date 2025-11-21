Multicenter Itaipu anuncia 44 vagas extras para o período de Natal

As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação em algumas lojas, e exigem diferentes níveis de formação e experiência - Foto: Divulgação

As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação em algumas lojas, e exigem diferentes níveis de formação e experiência - Foto: Divulgação

O Shopping Multicenter Itaipu acaba de abrir 44 vagas extras de fim de ano, distribuídas entre 13 lojas que integram o empreendimento. As oportunidades abrangem cargos de vendas, caixa, atendimento, recepção, área técnica e até estágio, oferecendo chances de inserção no mercado de trabalho durante um dos períodos mais movimentados do comércio.

As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação em algumas lojas, e exigem diferentes níveis de formação e experiência.

Confira todas as oportunidades:

1 – Lápis de Cor (Vestuário Infantil) – 1 vaga

Cargo: Vendedora

Requisitos: Experiência comprovada

E-mail para envio do currículo: lapisitaipu@gmail.com

2 – Dreah (Moda Feminina) – 3 vagas

Vendedora (vaga com possibilidade de efetivação)

• 1 vaga

• Ensino médio completo; experiência em atendimento ao cliente; residir na Região

Oceânica; disponibilidade de horário.

Caixa

• 1 vaga

• Ensino médio completo; não exige experiência; residir na Região Oceânica;

disponibilidade de horário.

VR – Vendedora Responsável (vaga permanente)

• 1 vaga

• Ensino médio completo; experiência em liderança (mín. 6 meses) e atendimento

(mín. 1 ano); residir na Região Oceânica; disponibilidade para horário intermediário.

E-mail: lojadreah@gmail.com

3 – Quiosque Baurucas (Pipoca Premium) – 2 vagas

Cargo: Vendedor

Vagas: 2

E-mail: pipocariapremiumbr@gmail.com

4 – Reserva (Vestuário Masculino) – 4 vagas

Auxiliar de Loja

• 2 vagas

• Necessário alguma experiência de trabalho

Vendedor

• 2 vagas

• Necessário experiência com vendas

WhatsApp para envio de currículos: (21) 99920-2518

5 – Tokaia Importados – 2 vagas

Vendedor

• 1 vaga

• Ensino médio completo

Gerente

• 1 vaga

• Ensino médio completo

E-mail: tokaiaitaipu@gmail.com

6 – Esoteric House – 2 vagas

Vendedora

• 1 vaga

• Ensino médio; 1 ano de experiência

Caixa

• 1 vaga

• Ensino médio; 1 ano de experiência

E-mail: esoterichouse1@gmail.com

7 – Quiosque Santa Ideia – 1 vaga

Vendedor(a)

• 1 vaga

• Ensino médio; experiência em vendas

E-mail: contato@lojasantaideia.com.br

8 – Kopenhagen – 1 vaga

Estagiário

• 1 vaga

• Estudante do ensino médio em escola pública

E-mail: kope.itaipu@hotmail.com

9 – Werner – 5 vagas

Manicure

• 5 vagas

E-mail: rosaneparaquett@hotmail.com

10 – Osklen – 4 vagas

Estoquista (vaga permanente) – 1 vaga

Caixa – 1 vaga

Vendedor – 2 vagas

E-mail: itaipu@osklen.com.br

11 – Ana Cris Centro de Bioestética – 2 vagas

Recepcionista

• 1 vaga

• Experiência em recepção de clínica estética (1 ano)

Esteticista

• 1 vaga

• Tecnólogo em Estética; experiência mínima de 2 anos em estética facial e corporal

E-mail: anacriscentrodebiomedicina@gmail.com

12 – Dress To – 2 vagas

Auxiliar de Loja

• 1 vaga

• Ensino médio completo; disponibilidade das 15h às 22h

Vendedora

• 1 vaga

• Ensino médio e experiência em vendas

E-mail: gerente.multi@dressto.com.br

13 – Ri Happy – 10 vagas

Operadores de loja – 4 vagas

Caixa – 2 vagas

Auxiliar de loja (empacotadores) – 4 vagas

E-mail/WhatsApp: (21) 99212-8926

14 – Havaianas – 5 vagas

Vendedor

• 5 vagas

• Maior de 18 anos; experiência em vendas

E-mail: havaipumulticenter@terra.com.br

As oportunidades são variadas e abrangem diferentes perfis profissionais. Os interessados devem enviar seus currículos diretamente para os contatos informados por cada loja. O Multicenter Itaipu reforça seu compromisso em apoiar a economia local, impulsionando a geração de empregos no período de maior movimento do varejo.