Multicenter Itaipu anuncia 44 vagas extras para o período de Natal
Confira todas as oportunidades
O Shopping Multicenter Itaipu acaba de abrir 44 vagas extras de fim de ano, distribuídas entre 13 lojas que integram o empreendimento. As oportunidades abrangem cargos de vendas, caixa, atendimento, recepção, área técnica e até estágio, oferecendo chances de inserção no mercado de trabalho durante um dos períodos mais movimentados do comércio.
As vagas são temporárias, com possibilidade de efetivação em algumas lojas, e exigem diferentes níveis de formação e experiência.
Leia também:
'Extra Natal': Movimento do comércio no fim de ano impulsiona contratações temporárias em São Gonçalo
Trindade recebe Cidadania Itinerante neste sábado (22)
Confira todas as oportunidades:
1 – Lápis de Cor (Vestuário Infantil) – 1 vaga
Cargo: Vendedora
Requisitos: Experiência comprovada
E-mail para envio do currículo: lapisitaipu@gmail.com
2 – Dreah (Moda Feminina) – 3 vagas
Vendedora (vaga com possibilidade de efetivação)
• 1 vaga
• Ensino médio completo; experiência em atendimento ao cliente; residir na Região
Oceânica; disponibilidade de horário.
Caixa
• 1 vaga
• Ensino médio completo; não exige experiência; residir na Região Oceânica;
disponibilidade de horário.
VR – Vendedora Responsável (vaga permanente)
• 1 vaga
• Ensino médio completo; experiência em liderança (mín. 6 meses) e atendimento
(mín. 1 ano); residir na Região Oceânica; disponibilidade para horário intermediário.
E-mail: lojadreah@gmail.com
3 – Quiosque Baurucas (Pipoca Premium) – 2 vagas
Cargo: Vendedor
Vagas: 2
E-mail: pipocariapremiumbr@gmail.com
4 – Reserva (Vestuário Masculino) – 4 vagas
Auxiliar de Loja
• 2 vagas
• Necessário alguma experiência de trabalho
Vendedor
• 2 vagas
• Necessário experiência com vendas
WhatsApp para envio de currículos: (21) 99920-2518
5 – Tokaia Importados – 2 vagas
Vendedor
• 1 vaga
• Ensino médio completo
Gerente
• 1 vaga
• Ensino médio completo
E-mail: tokaiaitaipu@gmail.com
6 – Esoteric House – 2 vagas
Vendedora
• 1 vaga
• Ensino médio; 1 ano de experiência
Caixa
• 1 vaga
• Ensino médio; 1 ano de experiência
E-mail: esoterichouse1@gmail.com
7 – Quiosque Santa Ideia – 1 vaga
Vendedor(a)
• 1 vaga
• Ensino médio; experiência em vendas
E-mail: contato@lojasantaideia.com.br
8 – Kopenhagen – 1 vaga
Estagiário
• 1 vaga
• Estudante do ensino médio em escola pública
E-mail: kope.itaipu@hotmail.com
9 – Werner – 5 vagas
Manicure
• 5 vagas
E-mail: rosaneparaquett@hotmail.com
10 – Osklen – 4 vagas
Estoquista (vaga permanente) – 1 vaga
Caixa – 1 vaga
Vendedor – 2 vagas
E-mail: itaipu@osklen.com.br
11 – Ana Cris Centro de Bioestética – 2 vagas
Recepcionista
• 1 vaga
• Experiência em recepção de clínica estética (1 ano)
Esteticista
• 1 vaga
• Tecnólogo em Estética; experiência mínima de 2 anos em estética facial e corporal
E-mail: anacriscentrodebiomedicina@gmail.com
12 – Dress To – 2 vagas
Auxiliar de Loja
• 1 vaga
• Ensino médio completo; disponibilidade das 15h às 22h
Vendedora
• 1 vaga
• Ensino médio e experiência em vendas
E-mail: gerente.multi@dressto.com.br
13 – Ri Happy – 10 vagas
Operadores de loja – 4 vagas
Caixa – 2 vagas
Auxiliar de loja (empacotadores) – 4 vagas
E-mail/WhatsApp: (21) 99212-8926
14 – Havaianas – 5 vagas
Vendedor
• 5 vagas
• Maior de 18 anos; experiência em vendas
E-mail: havaipumulticenter@terra.com.br
As oportunidades são variadas e abrangem diferentes perfis profissionais. Os interessados devem enviar seus currículos diretamente para os contatos informados por cada loja. O Multicenter Itaipu reforça seu compromisso em apoiar a economia local, impulsionando a geração de empregos no período de maior movimento do varejo.