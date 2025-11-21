Trindade recebe Cidadania Itinerante neste sábado (22)

Neste sábado (22), a Secretaria de Assistência Social da Prefeitura de São Gonçalo vai levar o projeto Cidadania Itinerante para a Trindade. A ação fornece diversos serviços à população e vai acontecer no Ginásio Poliesportivo Universo, na Rua Araxá, nº 259, das 9h às 13h.

Durante o evento, os gonçalenses poderão obter instruções sobre o CRAS, CREAS e Bolsa Família, orientações com as subsecretarias de Políticas Públicas Para as Mulheres, da Pessoa com Deficiência e da Criança e do Adolescente. Além disso, serão realizadas emissões de RG com equipe do Detran RJ e cortes de cabelo com barbeiro e manicure e recreação infantil.

A ação ainda oferece serviços de saúde, em parceria com a Secretaria Municipal de Saúde e destaca a importância da campanha Novembro Azul. No local, tanto homens quanto mulheres terão acesso a vacinas, aferição de pressão arterial e odontomóvel.

O projeto é uma política pública efetiva aprovada por lei, que foi criado com o objetivo de levar diversos serviços para os moradores das áreas mais vulneráveis da cidade de forma gratuita.