'Extra Natal': Movimento do comércio no fim de ano impulsiona contratações temporárias em São Gonçalo

Faltam exatos 36 dias para o Natal, e a contagem regressiva para uma das datas mais aguardadas do ano movimenta o comércio da cidade de São Gonçalo. Entre confraternizações e preparativos para as festas de fim de ano, lojistas reforçam estoques e se organizam para atender à crescente demanda dos consumidores através da contratação de funcionários temporários do famoso "Extra Natal".

Percebe-se que com o passar dos anos, os comerciantes vem se adiantando cada vez mais, através da organização de estoques, divulgação de ofertas e número de funcionários, para que as vendas sejam realizadas de maneira eficaz no final do ano. Esse movimento também impulsiona as contratações temporárias, demonstrando competitividade e confiança do setor em relação à economia local.

1/2 | Foto: Layla Mussi

2/2 | Foto: Layla Mussi





Leia também:

Passarela desaba após colisão e mata motorista na BR-116, em Magé

São Gonçalo realiza demolição em Área de Preservação Permanente de manguezal, na Praia das Pedrinhas



Consumo em alta

Diante da alta procura, lojas no centro da cidade reforçam seus estoques e aumentam o número de colaboradores, como é o caso de duas grandes redes de lojas de calçados: Di Santinni e Kik Calçados.

"Todo final de ano a gente faz essa contratação extra pra pode ajudar na movimentação da loja, que aumenta bastante nesse período. Então além dos fixos a gente contrata os extras que ficam, geralmente, até janeiro. As vezes também acontece de contratarmos os que melhor se desenvolverem durante esse tempo", explicou a atendente sênior da loja Di Santinni, Letícia Torres.

"As nossas contratações começaram no finalzinho de outubro, focadas na Black Friday e no Natal. Esse período de antecedência é importante para que os funcionários entrem antes do "boom" de vendas, para entenderem como funciona a rotina da loja e pegarem experiência. Esse ano já estamos com o quadro de funcionários completo, e temos mais extras do que fixos, por exemplo, porque a demanda é muito grande nesses últimos dois meses do ano [...] A entrega de currículos acontece o ano inteiro, seja pessoalmente na loja, ou por e-mail. E acaba sendo uma ótima oportunidade para a pessoa se inserir no mercado de trabalho, porque para o extra de fim de ano a gente contrata sem experiência, então para muitos é o primeiro emprego, o que abre ainda mais portas para o desenvolvimento profissional", explicou Letícia.

Letícia Torres é atendente sênior da loja Di Santinni | Foto: Layla Mussi

É o que também afirma a subgerente da Kik Calçados, Daiane Oliveira. "Começamos a divulgar a contratação para o Extra Natal no começo de novembro, para que os funcionários pudessem começar já na segunda quinzena do mês. Na última segunda-feira (17) começaram três extras aqui na loja, por exemplo, e esse movimento é muito importante pelo período em que estamos entrando, que é o melhor do ano em relação às vendas".

Novas oportunidades

Um exemplo de como as contratações temporárias podem ser uma "via de mão dupla" para empresa e trabalhador, é a atendente Keila Soares, que entrou recentemente para a lista de colaboradores de "Extra Natal" da Di Santinni. Segundo a gonçalense, a oportunidade surgiu como uma chance de se inserir melhor no mercado de trabalho.

"Essa é a primeira vez que trabalho como temporária, e tem sido uma excelente oportunidade de melhorar profissionalmente e também de me inserir melhor no mercado de trabalho. Eu já trabalhei em outras empresas, em outros setores, mas é a primeira experiência no ramo de calçados. E é uma área que estou gostando muito, que pretendo continuar, me aperfeiçoar e crescer cada vez mais", afirmou.

Keila Soares entrou recentemente para a lista de colaboradores de "Extra Natal" da DiSantini | Foto: Layla Mussi

"Recebi a informação de que estavam contratando aqui nessa loja do centro da cidade, coloquei meu currículo e graças a Deus fui selecionada. Para mim, além de toda a experiência que irei adquirir, também foi uma excelente possibilidade de aumentar a renda nesse fim de ano, onde os gastos são grandes", completou a atendente.

A Associação Brasileira do Trabalho Temporário (ASSERTTEM) estima cerca de 535 mil contratos entre outubro e dezembro de 2025 , um aumento de 7,5% em relação ao ano passado. A Indústria lidera com 50% das contratações, seguida pelos setores de Serviços (30%) e Comércio (20%).

O levantamento ainda indica que as contratações temporárias devem ter uma duração média de 2,5 meses (2,9 meses nas capitais), e 47% das companhias planejam efetivar profissionais após o período.