Mutirão oferece 1.051 vagas de perícia médica no fim de semana no RJ

Os interessados devem ligar para a Central 135 (disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h) - Foto: Divulgação/ INSS

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) realizará, neste fim de semana (22 e 23 de novembro), mutirões de atendimento extra no Rio de Janeiro. Serão oferecidas 1.051 vagas para perícias médicas nas Agências da Previdência Social (APS) de Angra dos Reis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis e Volta Redonda. A iniciativa visa reduzir o tempo de espera e agilizar a análise de benefícios, garantindo um atendimento mais rápido à população.

No sábado (22), os atendimentos ocorrerão nas Agências de Angra dos Reis, Duque de Caxias, Nova Iguaçu, Petrópolis e Volta Redonda, totalizando 801 perícias. No domingo (23), as agências de Angra dos Reis e Volta Redonda voltarão a atender, com 250 vagas extras previstas.

Vagas disponíveis

Ainda há vagas disponíveis para agendamento, principalmente nas agências de Angra dos Reis, Duque de Caxias e Volta Redonda.

Para agendar o atendimento, os interessados devem ligar para a Central 135 (disponível de segunda a sábado, das 7h às 22h) ou acessar o site ou aplicativo Meu INSS.