Niterói lança segundo edital do Aluguel Universitário

A Prefeitura de Niterói deu mais um passo em uma de suas políticas públicas mais inovadoras, com o lançamento, nesta terça-feira (18), no Caminho Niemeyer, do 2º Edital do Programa Aluguel Universitário. Reconhecido como o maior programa municipal de auxílio-moradia para estudantes do Brasil, a iniciativa paga um subsídio de R$ 700 mensais para que alunos de baixa renda de instituições públicas e privadas possam custear sua moradia no Centro da cidade.

"Estou vendo esses jovens aqui fazendo a faculdade, muitos vindo das classes populares, mas que apesar das dificuldades, não desistiram de lutar para realizar o seu sonho, talvez de ser o primeiro, dentro da sua família, a concluir um ensino superior. Então, que vocês possam perseverar nessa luta e contem com esse governo, que tem um profundo compromisso com a redução das desigualdades e com a educação. Tenho certeza que o Aluguel Universitário é uma das melhores expressões de política pública voltada para a juventude", declarou o prefeito de Niterói, Rodrigo Neves.

Na primeira fase, em julho, 650 alunos foram selecionados. Agora, outros mil estudantes serão beneficiados. As inscrições vão até o dia 2 de dezembro e o resultado sai no dia 19. O primeiro pagamento será efetuado em fevereiro de 2026. Para participar do processo de seleção, o estudante deve estar matriculado em curso superior presencial, ser oriundo de família com renda bruta igual ou inferior a três salários mínimos, não receber outro subsídio financeiro de mesma natureza e ter mais de 18 anos na data da publicação do edital.

Edson Luiz de Oliveira Neves Coelho, de 20 anos, já separou todos os documentos e torce para ser aprovado no Programa. Ele mora em São Gonçalo e faz pedagogia na UFF.

"Vai melhorar muito a minha condição de vida, porque morar em São Gonçalo e estudar em Niterói é bem cansativo. É muito tempo perdido no transporte, reduzindo muito o tempo de estudo e lazer. Morar em Niterói também amplia as possibilidades de acesso à cultura, pois a cidade tem uma vasta e diversificada programação", diz.

O Aluguel Universitário também cumpre um papel estratégico dentro do projeto de revitalização do Centro da cidade, trazendo vida e movimento para a região. Os imóveis devem estar localizados na área de abrangência, que inclui o Centro e partes dos bairros de São Domingos e São Lourenço.

A eficácia do Programa é comprovada por histórias reais, como a da estudante Carm Suze Jean, de 25 anos, que saiu do Haiti para estudar Farmácia na UFF. Ela foi uma das beneficiadas no primeiro edital.

"Foi fundamental essa ajuda porque era muito difícil meus pais conseguirem mandar algum tipo de ajuda para mim. Eu também enfrentava muita dificuldade financeira. Agora, eu vivo com mais tranquilidade", explica a haitiana.

João Pedro Boechat, coordenador municipal da Juventude, reforça o caráter transformador do Programa.

"É muito gratificante ver esse sonho se tornando realidade. Agora, serão mais mil jovens com a chance de viver uma nova experiência de cidade, com mais qualidade de vida e com a certeza de que Niterói acredita neles e na educação", destacou.

As inscrições podem ser feitas através do site https://sites.niteroi.rj.gov.br/alugueluniversitario/