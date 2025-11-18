Estado divulga 2.811 oportunidades de emprego com carteira assinada, estágio e jovem aprendiz

O Governo do Estado está divulgando, esta semana, 2.811 oportunidades de emprego formal, estágio e jovem aprendiz no Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Trabalho e Renda, Fundação Mudes e CIEE. Nas regiões Metropolitana, Médio Paraíba e Serrana, a equipe do Sistema Nacional de Emprego (Sine) captou 1.472 vagas de emprego formal. Para quem busca estágio ou uma chance como jovem aprendiz, há um total de 1.339 vagas: 172 ofertadas pela Fundação Mudes e 1.167 pelo CIEE.

Na Região Metropolitana estão concentradas 74,5% das vagas, totalizando 1.096 oportunidades de trabalho. Desse total, 202 são destinadas, exclusivamente, a pessoas com deficiência (PcD). Para esse público, destacam-se oportunidades para aplicador de asfalto, carpinteiro, operador de rolo, entre outras, com salários que variam de um a dois salários mínimos (R$ 1.518 a R$ 3.036). Na mesma região, existem ainda opções para livre concorrência de operador de telemarketing e cozinheira, com salários de até três salários mínimos (R$ 4.554).

Para quem está em busca de trabalho na região do Médio Paraíba, estão disponíveis 78 oportunidades de emprego, com salário médio de R$ 3.030 e exigência mínima do Ensino Fundamental completo. As vagas contemplam diferentes áreas e perfis profissionais. Entre elas, algumas chegam a até três salários mínimos (R$ 4.554), como encanador, maçariqueiro e farmacêutico. Já na região Serrana, a captação de vagas reuniu 298 posições em Teresópolis, como para açougueiro, balconista e carpinteiro. A remuneração média é de R$ 1.518, e é necessário ter experiência anterior.

De acordo com o Observatório do Trabalho da Secretaria de Estado de Trabalho e Renda, as vagas de emprego formal disponibilizadas estão distribuídas pelos setores de Serviços (59,4%) e Comércio (40,6%). A maioria dos empregadores pede o Ensino Médio completo (38,3%), oferece até dois salários mínimos (65,2%) e exige experiência anterior (80,8%).

A secretaria lembra que é importante manter cadastro e currículos atualizados no Sistema Nacional de Emprego, que analisa o perfil do candidato e a vaga cadastrada pelo empregador. Para se inscrever ou atualizar o cadastro, é necessário ir a uma unidade do Sine levando os documentos de identificação civil, carteira de trabalho, PIS/PASEP/NIT/NIS e CPF. O endereço das unidades e os detalhes de todas as vagas oferecidas podem ser encontrados no Painel Interativo de Vagas da Secretaria de Trabalho e Renda, disponível no site www.rj.gov.br/trabalho.

Uma parceria entre a Secretaria de Estado de Trabalho e Renda e as instituições Fundação Mudes e CIEE resultou na oferta de estágios para diferentes níveis de escolaridade, além de oportunidades para jovem aprendiz. A Fundação Mudes oferece, nesta semana, 172 vagas de estágio nos níveis Superior, Médio e Técnico. Para se candidatar, basta acessar https://www.mudes.org.br/. Já o CIEE oferece 1.167 oportunidades de estágio para diferentes níveis de escolaridade e oportunidades para jovem aprendiz. Informações mais detalhadas podem ser obtidas em http://www.ciee.org.br/.