De Braços Abertos chega a Itaboraí com serviços, diversão e esporte, tudo de graça
Evento promovido pela X3m vai ocupar a Praça Jair Lopes da Silva entre os dias 22 e 30 de novembro
Itaboraí vai receber, entre os dias 22 e 30 de novembro, o projeto Enel De Braços Abertos na Praça Jair Lopes da Silva. Criado há mais de uma década, o evento leva à população uma série de atividades gratuitas, sendo encerrado por corridas de rua para crianças e adultos. Entre as atrações estarão espetáculos de circo e oficinas de rima e grafite.
Patrocinadora do projeto, a Enel Distribuição Rio estará presente oferecendo serviços como parcelamento de débitos, tira-dúvidas sobre consumo, ligação, troca de titularidade e cadastro do recebimento da fatura por e-mail. A concessionária levará, ainda, a Van Experience, onde o público poderá interagir com realidade aumentada e fazer troca de lâmpadas normais pelas de LED, além de aprender sobre segurança com energia e consumo consciente.
A música vai pedir passagem com o Rime seu Amanhã, concurso que vai premiar o vencedor com um vale-presente da Centauro no valor de R$ 300. O primeiro lugar será escolhido pelo público em votação no Instagram do projeto.
Uma das estrelas do De Braços Abertos, a corrida será dividida em percursos de 50m e 400m para pequenos atletas de 1 a 14 anos; e cinco quilômetros para adultos. Os três primeiros colocados no masculino e no feminino ganharão vale-presente da Centauro nos valores de R$ 700, R$ 500 e R$ 300, respectivamente (válido apenas para moradores de Manilha). As inscrições podem ser feitas na Praça Jair Lopes da Silva ou pelo site ticketsports.com.br, também de graça.
“Promover corridas faz parte da nossa essência, mas o De Braços Abertos é muito mais do que um projeto esportivo. Além das atrações culturais, a iniciativa tem um forte apelo social, tanto que capacitamos os moradores locais para que trabalhem conosco nas etapas e onde mais o mercado de eventos absorver. Todos recebem um certificado e até hoje temos pessoas que trabalham para a X3m após passarem por essa qualificação. Além disso, fazemos uma arrecadação de alimentos, que são entregues a pessoas que mais precisam nas cidades por onde passamos”, ressalta Renata Rollin, gerente de projeto da X3m, que promove o De Braços Abertos.
Sobre a Enel Distribuição Rio
O projeto Enel De Braços Abertos tem apoio do Governo do Estado através da Lei de ICMS. A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 94 milhões em 87 iniciativas que beneficiaram cerca de 650 mil pessoas. A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios no Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.
Serviço
22 de novembro (sábado)
Inauguração Espaço Enel
9h: Inscrição para corrida
9h: Circo + oficina de pintura
9h: Inscrição para capacitação em eventos
10h30: Oficina de rima
9h às 16h: Espaço Enel
24 e 25 de novembro (segunda e terça-feira)
Espaço Enel
9h - 16h: Van Experience
27 de novembro (quinta-feira)
Capacitação em eventos
28 de novembro (sexta-feira)
9h às 16h: Espaço Enel
29 de novembro (sábado)
9h às 16h: Atendimento Espaço Enel
9h: Capoterapia
9h30: Papo de Braços Abertos
10h: Roda de rima
10h30: Oficina de Grafite
30 de novembro (domingo)
6h às 7h: Entrega de kit corrida
7h40 às 7h55: Aquecimento corrida
8h: Largada da corrida 5k
8h20 às 9h20: Entrega de kit corrida infantil
9h30: Largada kids (por faixa etária)
10h: Premiação