De Braços Abertos chega a Itaboraí com serviços, diversão e esporte, tudo de graça

Itaboraí vai receber, entre os dias 22 e 30 de novembro, o projeto Enel De Braços Abertos na Praça Jair Lopes da Silva. Criado há mais de uma década, o evento leva à população uma série de atividades gratuitas, sendo encerrado por corridas de rua para crianças e adultos. Entre as atrações estarão espetáculos de circo e oficinas de rima e grafite.

Patrocinadora do projeto, a Enel Distribuição Rio estará presente oferecendo serviços como parcelamento de débitos, tira-dúvidas sobre consumo, ligação, troca de titularidade e cadastro do recebimento da fatura por e-mail. A concessionária levará, ainda, a Van Experience, onde o público poderá interagir com realidade aumentada e fazer troca de lâmpadas normais pelas de LED, além de aprender sobre segurança com energia e consumo consciente.

Uma das estrelas do De Braços Abertos é a corrida | Foto: Divulgação

A música vai pedir passagem com o Rime seu Amanhã, concurso que vai premiar o vencedor com um vale-presente da Centauro no valor de R$ 300. O primeiro lugar será escolhido pelo público em votação no Instagram do projeto.

Uma das estrelas do De Braços Abertos, a corrida será dividida em percursos de 50m e 400m para pequenos atletas de 1 a 14 anos; e cinco quilômetros para adultos. Os três primeiros colocados no masculino e no feminino ganharão vale-presente da Centauro nos valores de R$ 700, R$ 500 e R$ 300, respectivamente (válido apenas para moradores de Manilha). As inscrições podem ser feitas na Praça Jair Lopes da Silva ou pelo site ticketsports.com.br, também de graça.

A corrida será dividida em percursos de 50m e 400m para pequenos atletas de 1 a 14 anos | Foto: Divulgação

“Promover corridas faz parte da nossa essência, mas o De Braços Abertos é muito mais do que um projeto esportivo. Além das atrações culturais, a iniciativa tem um forte apelo social, tanto que capacitamos os moradores locais para que trabalhem conosco nas etapas e onde mais o mercado de eventos absorver. Todos recebem um certificado e até hoje temos pessoas que trabalham para a X3m após passarem por essa qualificação. Além disso, fazemos uma arrecadação de alimentos, que são entregues a pessoas que mais precisam nas cidades por onde passamos”, ressalta Renata Rollin, gerente de projeto da X3m, que promove o De Braços Abertos.

Sobre a Enel Distribuição Rio

O projeto Enel De Braços Abertos tem apoio do Governo do Estado através da Lei de ICMS. A Enel Rio é a maior patrocinadora de projetos culturais e esportivos no estado, por meio das leis de incentivo. No último ano, a distribuidora investiu mais de R$ 94 milhões em 87 iniciativas que beneficiaram cerca de 650 mil pessoas. A Enel Distribuição Rio atende 66 municípios no Rio de Janeiro, abrangendo 73% do território estadual, com cobertura de uma área de 32.188km². A Região Metropolitana de Niterói e São Gonçalo e os municípios de Itaboraí e Magé representam a maior concentração do total de 3 milhões de clientes atendidos pela companhia.

Serviço

22 de novembro (sábado)

Inauguração Espaço Enel

9h: Inscrição para corrida

9h: Circo + oficina de pintura

9h: Inscrição para capacitação em eventos

10h30: Oficina de rima

9h às 16h: Espaço Enel

24 e 25 de novembro (segunda e terça-feira)

Espaço Enel

9h - 16h: Van Experience

27 de novembro (quinta-feira)

Capacitação em eventos

28 de novembro (sexta-feira)

9h às 16h: Espaço Enel

29 de novembro (sábado)

9h às 16h: Atendimento Espaço Enel

9h: Capoterapia

9h30: Papo de Braços Abertos

10h: Roda de rima

10h30: Oficina de Grafite

30 de novembro (domingo)

6h às 7h: Entrega de kit corrida

7h40 às 7h55: Aquecimento corrida

8h: Largada da corrida 5k

8h20 às 9h20: Entrega de kit corrida infantil

9h30: Largada kids (por faixa etária)

10h: Premiação