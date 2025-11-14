Projeto 'Energia do Sabor' abre inscrições para nova turma de Auxiliar de Cozinha

O Energia do Sabor, projeto desenvolvido pela Naturgy em parceria com a Unilasalle para formação de jovens na área de gastronomia, acaba de abrir as inscrições para uma nova turma de Auxiliar de Cozinha. O curso é voltado para jovens entre 17 e 25 anos, com renda familiar de até três salários-mínimos. Os interessados podem se inscrever no site até 28 de novembro. Serão oferecidas 20 vagas, sendo pelo menos 50% do total reservado para mulheres. A carga horária é de 120h e duração de quatro meses. As aulas ocorrerão de forma presencial, na UniSalle, em Niterói, com início previsto para fevereiro de 2026.

Alinhado ao compromisso da Naturgy com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua, o Energia do Sabor é um programa de geração de emprego e renda que forma profissionais especializados em gestão de cozinha internacional, aptos a trabalhar com hotelaria e gastronomia. Em mais de 10 anos de parceria, já foram realizados cursos de cozinheiro internacional, auxiliar de cozinha, panificação e confeitaria. O projeto já formou mais de 500 profissionais com alta taxa de empregabilidade no mercado.

Documentos necessários para matrícula

RG (original e cópia);

CPF (original e cópia);

CPF do responsável para menores de idade (original e cópia);

Certidão de Nascimento (original e cópia);

Cadastro Único (caso possua);

Comprovante de residência (original e cópia);

Comprovante de renda dos últimos três meses;

Comprovante de conclusão do Ensino Médio (caso tenha concluído);

Foto 3×4.