Projeto 'Energia do Sabor' abre inscrições para nova turma de Auxiliar de Cozinha
Jovens entre 17 e 25 anos, em situação de vulnerabilidade social, poderão realizar curso gratuito em Niterói
O Energia do Sabor, projeto desenvolvido pela Naturgy em parceria com a Unilasalle para formação de jovens na área de gastronomia, acaba de abrir as inscrições para uma nova turma de Auxiliar de Cozinha. O curso é voltado para jovens entre 17 e 25 anos, com renda familiar de até três salários-mínimos. Os interessados podem se inscrever no site até 28 de novembro. Serão oferecidas 20 vagas, sendo pelo menos 50% do total reservado para mulheres. A carga horária é de 120h e duração de quatro meses. As aulas ocorrerão de forma presencial, na UniSalle, em Niterói, com início previsto para fevereiro de 2026.
Alinhado ao compromisso da Naturgy com o desenvolvimento socioeconômico das regiões onde atua, o Energia do Sabor é um programa de geração de emprego e renda que forma profissionais especializados em gestão de cozinha internacional, aptos a trabalhar com hotelaria e gastronomia. Em mais de 10 anos de parceria, já foram realizados cursos de cozinheiro internacional, auxiliar de cozinha, panificação e confeitaria. O projeto já formou mais de 500 profissionais com alta taxa de empregabilidade no mercado.
Documentos necessários para matrícula
RG (original e cópia);
CPF (original e cópia);
CPF do responsável para menores de idade (original e cópia);
Certidão de Nascimento (original e cópia);
Cadastro Único (caso possua);
Comprovante de residência (original e cópia);
Comprovante de renda dos últimos três meses;
Comprovante de conclusão do Ensino Médio (caso tenha concluído);
Foto 3×4.