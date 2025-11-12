CNU 2025: Resultado das provas objetivas será divulgado nesta quarta-feira (12)
Segundo o Ministério da Gestão, divulgação sairá a partir das 16h
O Ministério da Gestão e da Inovação em Serviços Públicos (MGI) e a Fundação Getúlio Vargas (FGV) divulgam a partir das 16 horas (horário de Brasília) desta quarta-feira (12) os resultados definitivos das provas objetivas do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). As provas foram realizadas em 5 de outubro, em 228 cidades de todo o país.
Os candidatos devem acessar as notas finais e os gabaritos definitivos no site da FGV.
Somente seguem para a prova discursiva (segunda etapa do processo seletivo), os candidatos que obtiverem na prova objetiva as notas mínimas necessárias para cada cargo/especialidade e para cada modalidade de concorrência.
A prova discursiva será aplicada em 7 de dezembro, nas mesmas localidades da primeira fase.