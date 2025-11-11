Matrícula para novos alunos na rede estadual abre nesta quinta-feira (13)

O período de matrícula para novos alunos na rede estadual de Educação começará nesta quinta-feira (13). Ao todo, são mais de 1.200 unidades de ensino com oportunidades para Escolas de Novas Tecnologias (E-Tecs), Interculturais, Cívico-militares e de Itinerários de Formação Técnica e Profissional e outras. A primeira fase de matrícula será online e vai atender os alunos que desejam ingressar na rede estadual, mudar de escola ou que perderam a renovação.

"Investir na educação é fundamental. Estamos modernizando as escolas, ampliando o acesso e investindo em novas modalidades de ensino que preparam nossos jovens para o futuro. A matrícula digital é parte desse esforço, um avanço importante que facilita a vida das famílias, evitando filas e deslocamentos desnecessários. É uma forma de garantir o direito à educação. Eu mesmo fui aluno da rede estadual e tenho muito orgulho disso. Sei o valor que a escola pública tem na formação das pessoas e no futuro de cada jovem", afirmou o governador Cláudio Castro.

O prazo das inscrições vai até o dia 6 de dezembro. Os interessados deverão acessar o site Matrícula Fácil e verificar a oferta de escolas, séries, cursos e turnos disponíveis, como e quando confirmar a matrícula na escola.

No ato da inscrição, o candidato pode escolher, no mínimo, duas escolas de sua preferência, sendo que é necessário ter no mínimo 3 (três) opções e no máximo 8 (oito) opções na combinação de escola/curso/série/turno.

"Esse é o legado que queremos deixar. Estamos trabalhando para oferecer um ensino de qualidade, de forma a garantir o acesso e a permanência de todos os nossos estudantes", afirma a secretária de Estado de Educação, Roberta Barreto.

Critérios

A Seeduc-RJ esclarece que a 1ª fase da matrícula não acontece por ordem de inscrição. Os estudantes são alocados obedecendo aos seguintes critérios do Estatuto da Criança e do Adolescente, e nesta ordem:

1 - Preferência à pessoa com deficiência

2 - Preferência para crianças e adolescentes até 18 anos incompletos

3 - Permanência na Rede Pública de Ensino

4 - Preferência de irmãos na mesma unidade escolar

5 - Proximidade da residência

6 - Em caso de empate, a prioridade será para o aluno mais novo

O resultado da alocação da Primeira Fase da Matrícula (Pré-Matrícula) será divulgado nos sites Seeduc e Matrícula Fácil, a partir do dia 18/12/2025. O candidato poderá realizar a consulta individual do resultado da alocação no próprio site da matrícula, selecionando a opção “Consulte a sua Inscrição”.

O responsável, ou o aluno maior de 18 anos, deverá, então, comparecer à escola, no período de 19 a 26 de janeiro de 2026, e realizar a confirmação da matrícula.

A Ficha de Conclusão da Inscrição informará a documentação necessária a ser apresentada no momento da Confirmação de Matrícula na escola onde o candidato for alocado.

Serviço:

- De 13/11 (a partir das 8h) a 05/12/2025: 1ª Fase da Pré-Matrícula, para novos alunos

- A partir de 18/12/2025: Resultado da 1ª Fase da Pré-Matrícula nos sites Seeduc e Matrícula Fácil

- De 19/01 a 26/01/2026: Confirmação da 1ª Fase da Pré-Matrícula