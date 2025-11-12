Sine Itaboraí divulga novas vagas de emprego em diversas áreas

A ação integra o compromisso da Prefeitura de Itaboraí em promover o acesso ao emprego - Foto: Reprodução - Marcelo Camargo/Agência Brasil

A Prefeitura de Itaboraí, por meio da Secretaria Municipal de Trabalho e Renda (SEMTRA), divulga novas oportunidades de emprego disponíveis no Sistema Nacional de Emprego (Sine) do município. As vagas abrangem diferentes áreas, com destaque para funções nos setores de atendimento, cozinha, limpeza e produção cultural.

Entre as oportunidades estão vagas para Atendentes, Cumin, Caixa, ASG, Chapeiro, Cozinheiro, Auxiliar de Cozinha, Encarregado, Produtor Cultural e Jovem Aprendiz. Para a execução das funções, é exigida experiência prévia na área de atuação. Já para o cargo de Jovem Aprendiz, os requisitos são idade entre 20 e 23 anos e ensino médio cursando (noite) ou concluído.

Os interessados devem comparecer à unidade do Sine Itaboraí, localizado na Rua José Leandro, nº 47, Centro (antigo prédio do Colégio Leão XIII), munidos de Carteira de Trabalho digital ou física, RG, CPF e comprovante de residência atualizado. As vagas são atualizadas periodicamente e estão sujeitas à disponibilidade de acordo com as demandas das empresas parceiras.

