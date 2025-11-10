Firjan Senai está com inscrições abertas para mais de 5 mil vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional

A Firjan Senai está com inscrições abertas para 5.081 vagas gratuitas em cursos de qualificação profissional para todo o estado do Rio, todas com início previsto em novembro e dezembro, a depender de cada turma. Os alunos agora ainda contarão com o “Escritório de Carreira”, da Firjan Senai Sesi, que vai conectar, de forma personalizada, os estudantes às oportunidades de emprego na indústria, que tem o maior salário de admissão entre todos os setores da economia, segundo pesquisa da Firjan.

Ao todo, o edital contempla 494 turmas, em diferentes formatos (presencial, semipresencial e EAD). As oportunidades gratuitas abrangem as seguintes áreas: Alimentos e Bebidas, Audiovisual e Animação Digital, Automação e Mecatrônica, Automotiva, Comunicação Midiática, Construção Civil, Eletroeletrônica, Eletricista, Energias Renováveis, Gráfica e Mídias Impressas e Digitais, Logística, Metalmecânica, Metalurgia, Madeira e Mobiliário, Petróleo e Gás, Refrigeração e Climatização, Tecnologia da Informação e Vestuário.

Na Região Metropolitana do Rio são oferecidas cerca de 3.845 vagas, distribuídas nas unidades Firjan Senai Benfica, Jacarepaguá, Laranjeiras, Maracanã, Santa Cruz, Tijuca, Vicente de Carvalho, Vila Isabel, São Gonçalo, Niterói e Nova Iguaçu. Já nas regiões Sul e Centro-Sul Fluminense, são oferecidas mais de 216 vagas nas unidades de Barra do Piraí, Barra Mansa, Resende e Três Rios. Na região serrana, são 225 vagas em Nova Friburgo e Petrópolis. Já no Norte do estado são 575 vagas na Firjan Senai Campos e Macaé.

As inscrições e matrículas devem ser feitas exclusivamente na forma presencial na unidade Firjan Senai mais próxima, e serão encerradas automaticamente para cada oferta assim que o número de inscritos atingir o limite de vagas.

Pré-requisito e inscrições

Para participar, os candidatos devem preencher os pré-requisitos específicos dos cursos desejados, incluindo idade e escolaridade, além de renda familiar mensal per capita bruta de até 1,5 salário-mínimo federal, comprovada por meio de uma autodeclaração. É fundamental também ter acesso a um computador ou notebook, já que parte dos cursos será realizada de forma on-line, seguindo a estratégia EAD.

Porta de entrada para o mercado de trabalho

O “Escritório de Carreira” vai conectar, de forma personalizada, profissionais e estudantes a oportunidades de carreira na indústria, oferecendo trilhas de formação para o mercado de trabalho, mentorias, workshops e um sistema de matchmaking – o “Conexão Vagas”, que combina e conecta perfis de alunos às demandas das empresas. Os interessados devem se inscrever nos editais e turmas específicas que serão abertas nas unidades, com as regras específicas para os variados públicos.