Prefeitura de Maricá vacina mais de 11 mil animais na primeira etapa da Campanha Antirrábica

A Prefeitura de Maricá, por meio da Secretaria de Saúde, realizou a primeira etapa da Campanha de Vacinação Antirrábica Animal, mobilizando a população dos distritos Centro e Ponta Negra. A ação, que aconteceu nesse sábado (08), resultou na imunização de 11.100 animais, entre cães e gatos, reforçando o sucesso da iniciativa e o compromisso do município com a saúde dos pets e da população como um todo.

Com mais de 30 postos fixos e volantes distribuídos pelos bairros desses distritos, a campanha garantiu amplo acesso à vacina gratuita e segura, aplicada em cães e gatos saudáveis a partir de três meses de idade, que não apresentavam estado gestacional. O imunizante protege contra a raiva, uma doença grave e fatal que também pode ser transmitida aos seres humanos.

O secretário de Saúde, Marcelo Velho, destacou o impacto da mobilização para o bem-estar dos animais.

“A vacinação antirrábica é uma ação essencial de saúde pública, pois previne uma doença grave e assegura a proteção dos nossos animais e das famílias maricaenses. O resultado expressivo desta primeira etapa mostra o compromisso e adesão da população a essa ação de cuidado e prevenção”, afirmou.

A superintendente de Vigilância em Saúde, Daniella Bittencourt, ressaltou a importância do trabalho integrado das equipes.

“Foi um dia de grande envolvimento e dedicação. As equipes atuaram de forma coordenada para atender a todos com agilidade e acolhimento. Esse resultado é fruto do esforço coletivo e da conscientização da população sobre a importância da vacinação anual dos pets”, pontuou.

Já o coordenador de Vigilância Ambiental, Ronald Marques, salientou o papel contínuo da campanha.

“Nosso objetivo é garantir que o maior número possível de cães e gatos esteja protegido. A vacinação é o meio mais eficaz de controle e prevenção da raiva, e por isso seguimos firmes na próxima etapa, que será no dia 15/11 nos distritos de Inoã e Itaipuaçu”, reforçou.

Morador da Mumbuca, Yuri Oliveira levou o cão Thor para ser vacinado em um dos polos e aprovou a iniciativa.

“A vacinação é um ato de cuidado e responsabilidade. Além de proteger o Thor, sei que também estou contribuindo para a segurança de toda a população. A equipe foi atenciosa, e é importante que todos aproveitem essa oportunidade para vacinar seus animais”, destacou.

Campanha segue para Inoã e Itaipuaçu

A Campanha de Vacinação Antirrábica Animal continua no próximo sábado (15/11), contemplando os distritos de Inoã e Itaipuaçu. É importante lembrar que apenas serão vacinados cães e gatos saudáveis, com idade a partir de três meses, e as fêmeas não podem apresentar estado gestacional. É indicado que cães estejam com coleira, guia e focinheira e os gatos precisam ser levados em caixas de transporte. Apenas tutores maiores de 18 anos podem levar os animais aos polos.

Polos de vacinação antirrábica animal

15/11 (sábado), das 9h às 17h

Distritos: Inoã e Itaipuaçu

Escola Municipalizada Inoã: Rodovia Ernani do Amaral Peixoto, Km 17, Inoã

USF Chácara de Inoã: Rodovia Amaral Peixoto Km 16, Inoã

Escola Municipal Aniceto Elias (Inoã): Rua Leonardo José Antunes, s/nº – Inoã

USF Inoã II: Rodovia Amaral Peixoto KM 14, Inoã

Escola Municipal Ministro Luis Sparano (Spar): Rodovia Amaral Peixoto, Km 13, Praça Júlio Bezerra, Calaboca – Inoã

Escola Municipal Osdewaldo M. da Matta (Santa Paula): Estrada de Cassorotiba, s/nº, Santa Paula

CEPT Leonel de Moura Brizola: Av. Dois, s/n, Itaipuaçu

Escola Municipal Rita Cartaxo (Itaocaia): Rua Guarani, s/n, Itaocaia Valley

Base Descentralizada SAMU – Itaipuaçu: Av. Carlos Mariguella, 8385 – Itaipuaçu

USF São Bento da Lagoa: Rua Alcides Francisco da Cruz, s/n,Praia de Itaipuaçu

USF Recanto: Rua Domingos Mônica Barbosa, Recanto

Colégio Nossa Senhora da Penha: Av. Jardel Filho, 22 – Itaipuaçu

USF Barroco (na antiga rua 2): Rua Getúlio Vargas, lote 13, Quadra 04, Itaipuaçu

USF Jardim Atlântico:Rua 36 (esquina com Rua 53), Lt 01, Qd 206, Itaipuaçu

Escola Municipal Marquês de Maricá: R. Douglas Marques Rienti, 0 - Itaipuaçu

Escola Municipal Prof. Osvaldo Rodrigues (Cajueiros): Estr. Dos Cajueiros – Itaipuaçu

USF Carlos Marighella: Rua Áustria, s/nº, condomínio MCMV de Itaipuaçu

Postos volantes

Estrada de Cassorotiba, s/n, Santa Paula:

Condomínio Santa Paula I – (09 às 12h)

Condomínio Santa Paula II – (13 às 17h)